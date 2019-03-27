كشف سبب الموت المفاجئ

توصل علماء جامعة أيوا إلى أن الإنسان لا يتمكن من الاستيقاظ عند ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون في دمه، ما قد يكون سبب موت الأطفال المفاجئ أو متلازمة الموت المفاجئ.

ويفيد موقع طبي بأن الشخص يستيقظ عند انسداد مجرى الهواء خلال النوم. ولكن الخلل في عمل مستقبلات السيروتونين في الدماغ، قد يمنع رد فعل الإنسان.

وبينت نتائج تشريح المتوفين بسبب متلازمة الموت المفاجئ، أن في أدمغتهم خللاً في نظام السيروتونين. لذلك، يعتقد الباحثون بأن هناك طريقاً لا يزال غامضاً تتفاعل بفضله مستقبلات السيروتونين مع ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون في الدم.

والسيروتونين من الناقلات العصبية التي تؤمن تفاعل الخلايا العصبية. وهو مسؤول عن تنظيم عدد من العمليات الفسيولوجية في جسم الإنسان، بما فيها عملية التمثيل الغذائي واليقظة والشعور بالفرح والرضا.