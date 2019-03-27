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علي الديك: دمشق لن تهنأ حتى تعود الجولان إلى حضنها

| الوطن

الخميس, 28-03-2019

تصدر الفنان السوري النجم علي الديك مواقع التواصل الاجتماعي في سورية والوطن العربي، بعد موقفه المشرّف خلال البث المباشر لبرنامج «منا وجر» على شاشة «mtv».
وعرّج مقدم البرنامج بيار رباط على قرار الرئيس الأميركي حول الجولان السوري المحتل، فعلق الديك: «أسمع جعجعة ولا أرى طحيناً» مضيفاً: «الجولان مدينة سورية، ودمشق لن تهنأ حتى تعود الجولان إلى حضنها».
بعد ذلك، قرر الديك الانسحاب من الحلقة بسبب قلة أدب أحد الإعلاميين اللبنانيين والمعروف بعدائه لسورية وللشعب السوري، لكن الأخير انسحب بنفسه بعدما شعر بحراجة الموقف بعد أن دافع الديك عن بلده وقائده بوطنيته المعروفة، وتلقى دعم بقية الضيوف وصفق له الجمهور الكبير الذي حضر الحلقة بحرارة لأنه لم يسكت عن حقه وحق بلده سورية.
وختم الديك بالقول: «نحن لا نبيع كرامتنا وعرضنا وشرفنا».

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