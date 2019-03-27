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نسرين طافش تغني للجولان

| الوطن

الخميس, 28-03-2019

ردت الممثلة السورية النجمة نسرين طافش، على قرار الرئيس الأميركي الأرعن ترامب بأغنية طلقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وشاركت جمهورها بمقطع فيديو، تغنت فيه بالجولان العربي المحتل، ونشرت مقطع فيديو وهي تغني من شرفة منزلها في اللاذقية قائلة: «يا الجولان ياللي ما تهون علينا.. لا بد الشمل يلتم.. رخاصين فداك الدم.. سامعينك يا ما أطول ليل وأنت بتنادي علينا… يا الجولان وياللي ما تهون علينا».
وعلقت كاتبة: الجولان سوري… الجولان المحتل عربي سوري».
وكانت طافش قد أطلقت مؤخراً أغنية «عاشقة» عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، وعرضت أيضاً فيلم «نادي الرجال السري» من بطولتها إلى جانب غادة عادل وكريم عبد العزيز وإخراج خالد الحلفاوي.
وتتفرغ حالياً لتصوير مسلسل «مقامات العشق» من إخراج أحمد إبراهيم الأحمد.

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