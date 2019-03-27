سورية

الكرملين: بوتين لم يستلم أي خطة من نتنياهو حول سورية

| وكالات

الخميس, 28-03-2019

نفى الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس، أن يكون رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي سلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي خطة لحل الأزمة في سورية.
وعلق بيسكوف على أنباء تحدثت عن أن نتنياهو، سلم بوتين، خطة بشأن التسوية في سورية، وقال للصحفيين بحسب موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني: «لا، لم يتم ذلك أثناء زيارة نتنياهو في شباط الماضي، ولا يمكنني تأكيد ذلك، وفي هذه الحالة يجب أن يكون هناك تدقيق بشأن أي خطة يدور الحديث».
وكانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» نقلت أول من أمس عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لم تكشف عن اسمه زعمه أن نتنياهو قدم لبوتين وللرئيس الأميركي «خطة لحل» لما سمته « النزاع السوري».
وذكرت، أن نتنياهو عرض خطته على ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، بعدما سبق أن أطلع بوتين على خطته، في شباط الماضي.
وزعمت الصحيفة أن «الزعيم الروسي أبدى اهتمامه بها».
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن الخطة تقضي بانسحاب القوات الإيرانية من سورية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ورد بيسكوف على سؤال صحفي، فيما إذا تم تسليم أي وثيقة لبوتين، وأجاب: «لا، ما الذي كان يقصده نتنياهو؟ أنا لا أعرف».

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