برجك اليوم – الخميس 28 آذار 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أظن أن أكثر ما سيضايقك هو محاولات الآخرين الحط من قدراتك أو القلق على أمور صحية، فابتعد عن إحباط نفسك لأنك سريع التأثر من أي كلمة أو أي تصرف حتى ممن لا يعنيك أمره.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار اهتم مراراً بتواصلك مع الآخرين، فأنت تعرف تماماً عدم جدوى الشجارات وأنها غير فعالة، فهذا ليس أسلوبك في التصرف، فكن هادئاً واهتم بإجراءات جديدة لتحسين الأوضاع.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تمتع بالحياة وبالمحبة من حولك وبالتغيرات الإيجابية، وخاصة إذا حاولت كسب حلفاء لك يؤازرونك في مشاريعك أو يدعمونك بالسمعة الحسنة والاستحسان لتصرفاتك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز قد يكون إزعاجك من أحد الأصدقاء بسبب خلاف، فحاول أن تقبل الآخرين بعيوبهم واغفر لهم أخطاءهم ولو أزعجوك واسمع تبريرهم، ولا تأخذ قرارات متسرعة.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب انظر إلى من حولك، فالجميع مثقل بالأعباء ولست وحدك من يعاني، فأنجز عملك كما يجب، وقد تشتد الأعباء الصحية ولو أن الأمر سيكون عابراً ولكنه سيضايقك وقد يجعلك حساساً.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول حاول مصارحة المحيط بما يدور في داخلك فأنت حازم وتستفيد من كل ما يحصل حولك فما خاب من استشار، اسمع النصائح من مجربين ومن مختصين، وخذ قرارك على هذا الأساس.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول اشرح وجهة نظرك بهدوء، فاليوم ليس لتعقيد الأمور أو للسير باتجاه التصعيد، وانتبه من شحنة التسلط التي تحملها ولا تستعملها هذه الفترة ضد من تحب.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني قد تحاول لمّ الشمل وإصلاح الأخطاء لتقريب وجهات النظر بينك وبين أصدقائك، وقد يملؤك الحماس وتريد أن تغير الأجواء من حولك وربما تفكر برحلة أو زيارة.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول أيام ذهبية للمكاسب المالية والشراكات والعمل، حتى نقاشاتك سببها مالي، فأنت كريم اليوم وقد تتعرض لمصاريف في واجب لغيرك فلا تصرف مالك في غير مكانه.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني أنت تتمتع بقدرة معنوية قوية وفكر متيقظ وسريع وطاقة إيجابية ورغبة في الإنجاز، وتخرج من قوقعتك وعزلتك وتبتسم في وجوه كل من حولك وتريد إثبات نفسك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط اعتمد على نفسك ولا تسمح للشائعات المغرضة أن تخفف من عزيمتك أو إرادتك، فقد تتراجع اليوم عن أشياء كنت قد نويت تنفيذها، وقد تؤجلها لأن مزاجك مكتئب.