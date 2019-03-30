«تحية» إلى المسرحيين في يوم المسرح

برعاية وزير الثقافة محمد الأحمد، وبمناسبة اليوم العالمي للمسرح أقامت مديرية المسارح والموسيقا – المسرح القومي في اللاذقية عرض «تحية» على خشبة مسرح الحمراء بدمشق من تأليف شادي كيوان وإخراج حسين عباس.

وقال الكاتب إن العرض تحية لكل العاملين في المسرح وتحية للجمهور المسرحي أيضاً، وقد عرض في اللاذقية واستغرق مدة شهرين من البروفات ليعرض اليوم في مسرح الحمراء بدمشق، وتضاعف الجهد في هذه المسرحية لكون العرض هو لعبة مسرح داخل مسرح.

أما مخرج العرض فقال: نشكر مديرية المسارح على هذه الفرصة التي قدمتها للمسرح القومي في اللاذقية ليجسد عمله المسرحي «تحية» على خشبة مسرح الحمراء في دمشق، وحاولنا من خلاله تقديم تفاصيل معاناة المسرحيين بقوالب مختلفة، وقد كتبت هذه المسرحية وعملنا على مشاهدها لمناسبة يوم المسرح العالمي بشكل خاص.

العرض من تمثيل حسين عباس وشادي كيوان وسوسن عطاف ومجد يونس أحمد ومصطفى جانودي وغربة مريشة وجعفر درويش وأحمد بسما.