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سهير رمزي تخلع الحجاب بعد 25 عاماً

| وكالات

الإثنين, 01-04-2019

خلعت الممثلة المصرية سهير رمزي الحجاب بشكل نهائي، كاشفةً أنها على اقتناع بذلك كما كانت مقتنعة في السابق بارتدائه.
وأكدت في إطلالتها التلفزيونية الأولى بعد خلع الحجاب، أن الاحترام والاحتشام ليس أساسه الحجاب ولكنها التربية التي تعودنا عليها وصلتنا بربنا.
وأوضحت: «ارتدائي الحجاب أو تركه هو حاجة ترجع ليا ومش من حق حد يتدخل في خصوصية الآخرين، واللي هيحاسبني ربنا مش الناس، وأنا غير مهتمة بأي هجوم أتعرض له من مواقع التواصل الاجتماعي، لأني كما قلت دي أمور شخصية ترجع ليا أنا بس».
وأثارت رمزي الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرار تركها الحجاب بشكل نهائي، بعد ارتدائها إياه منذ 25 عاماً في عز نجوميتها السينمائية.

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