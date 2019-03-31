إحباط عملية تهريب 198 كغ حشيش … مخدرات بعلب حليب الأطفال بجديدة عرطوز ومعمل لإنتاج الحشيش في حمص

كشفت وزارة الداخلية عن إحباط إدارة مكافحة المخدرات لعملية تهريب ومصادرة كمية /198/ كغ من مادة الحشيش المخدر، وذلك بعد التحري والمراقبة وبناءً على معلومات واردة للإدارة عن وجود شخصين ينويان تهريب مواد مخدرة إلى القطر.

ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين في هذه القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

كما تم القبض على شخص يقوم بترويج مادة الحشيش المخدر وحبوب الكبتاغون في محلة جديدة الفضل، وذلك بناء على معلومات واردة إلى مركز شرطة جديدة عرطوز.

وفي تفاصيل الموضوع تبين بالمتابعة والمراقبة وجمع المعلومات انه يوجد بمنزل المدعو (ح- ح) 1986 كمية من المخدرات، وبتفتيش منزله من قبل دوريات من مركز شرطة جديدة عرطوز وشرطة مخفر جديدة الفضل عثر على (2309) حبة كبتاغون وعدد من حبوب الزولام و(كيلو ونصف حشيش) كانت مخبأة ضمن حقيبة أطفال مدرسية وعثر على ميزانين إلكترونيين يستخدمهما لعملية الترويج.

وتم إلقاء القبض على المروج ومصادرة الكمية وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بترويج المخدرات وبقيامه بنقل المخدرات عن طريق المدعوة (ا – ا)، والتي تقوم بمساعدته عن طريق نقل المواد المخدرة بعلب حليب أطفال كونها امرأة لا تثير الشبهات، وبعد إلقاء القبض على المدعوة (ا – ا) اعترفت بما ذكر ، حيث ستتم إحالة المقبوض عليهم إلى القضاء.

وفي السياق نفسه وبعد المتابعة الدقيقة ونصب الكمين اللازم تمكن فرع الأمن الجنائي بحمص من إلقاء القبض على المدعوين (غ، ط) و(م، ش) في قرية مريج الدر التابعة لمنطقة الرستن لإقدامهم على تجارة المخدرات وتصنيع وإنتاج الحشيش المخدر وترويجه ومصادرة كمية من الحشيش المخدر والمواد الأولية لتصنيع الحشيش المخدر بمزرعة صغيرة بالقرية المذكورة.

وضبط بحوزتهم خمسة كيلو غرامات ونصف مواد أولية مقطوفة لصناعة الحشيش المخدر، وتسعمئة غرام بودرة حشيش مخدر سادة، واثنان كيلو ومئتان غرام حشيش مخدر، إضافة لميزان الكتروني وورق سجائر وأربع علب وأكياس نايلون صغيرة لتعبئة الحشيش المخدر، وسيتم تقديمهم للقضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.