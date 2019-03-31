يجب أن توضع في مكانها الصحيح … خميس: مليارات تصرفها الدولة على التدخل الإيجابي

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن هناك مليارات الليرات تصرفها الدولة على آليات التدخل الإيجابي لإحداث توازن بالأسواق، مؤكداً أن هذه المبالغ يجب أن تصوب وتوضع في مكانها الصحيح وضمن القنوات اللازمة لكي تلامس معيشة المواطن.

ووافق المجلس في جلسته أمس على قائمة المستوردات التي حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمواد الأولية اللازمة للصناعة بالسعر الرسمي، مؤكداً ضرورة إرسال قائمة بالمستوردات إلى وزارة التجارة الداخلية ليتم تسعير هذه المواد بما يتناسب مع سعر التمويل عند طرحها في الأسواق.

وخلال الجلسة شدد خميس على ضرورة أن تعزز «التجارة الداخلية» خطوات عملها الإيجابية وأن توظف عائداتها في استثمارات ذات جدوى اقتصادية عالية لتكون مؤسسة اقتصادية قوية تسهم في تلبية احتياجات المواطن.

وأكد وزير الاقتصاد سامر الخليل أنه تم تقييم حجم الإجازات الممنوحة لغايات الاستيراد خلال الربع الأول من العام الحالي.