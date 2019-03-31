الأولى

يجب أن توضع في مكانها الصحيح … خميس: مليارات تصرفها الدولة على التدخل الإيجابي

| الوطن

الإثنين, 01-04-2019

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن هناك مليارات الليرات تصرفها الدولة على آليات التدخل الإيجابي لإحداث توازن بالأسواق، مؤكداً أن هذه المبالغ يجب أن تصوب وتوضع في مكانها الصحيح وضمن القنوات اللازمة لكي تلامس معيشة المواطن.
ووافق المجلس في جلسته أمس على قائمة المستوردات التي حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمواد الأولية اللازمة للصناعة بالسعر الرسمي، مؤكداً ضرورة إرسال قائمة بالمستوردات إلى وزارة التجارة الداخلية ليتم تسعير هذه المواد بما يتناسب مع سعر التمويل عند طرحها في الأسواق.
وخلال الجلسة شدد خميس على ضرورة أن تعزز «التجارة الداخلية» خطوات عملها الإيجابية وأن توظف عائداتها في استثمارات ذات جدوى اقتصادية عالية لتكون مؤسسة اقتصادية قوية تسهم في تلبية احتياجات المواطن.
وأكد وزير الاقتصاد سامر الخليل أنه تم تقييم حجم الإجازات الممنوحة لغايات الاستيراد خلال الربع الأول من العام الحالي.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 01-04-2019

«نيويورك تايمز»: جدول الانسحاب الأميركي من سورية سيبقى مطاطاً … «الأسايش» تمنع المساعدات عن متضرري «تل حميس» بريف الحسكة

الإثنين, 01-04-2019

يوم الأرض

الإثنين, 01-04-2019

بوتين: قوى الإرهاب في سورية تتعرض لضربات ساحقة … «إعلان تونس» يستذكر الجولان والقدس ويتناسى التطبيع

الإثنين, 01-04-2019

حماس تسعى لإعادة علاقاتها: موقف دمشق لم يتغير من فلسطين

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock