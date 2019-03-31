700 شخص خرجوا من «الركبان» منذ شباط والأوضاع تتدهور

كشفت مصادر خاصة لـ«الوطن»، أن عدد المدنيين الذين خرجوا من مخيم «الركبان»، منذ شهر شباط الفائت وحتى تاريخه، تجاوز الـ700 شخص، وكانت أكبر دفعة تلك التي خرجت خلال الأسبوع الماضي وبلغت 150 شخصاً.

وقالت المصادر: إن الأوضاع في المخيم باتت مأساوية، في ظل انعدام معظم سبل العيش والرعاية الصحية، وفقدان حليب الأطفال، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي تعمل على احتكارها المجموعات الإرهابية المسيطرة والمدعومة من أميركا».

وأشارت إلى أن الدولة السورية وبالتعاون مع الجانب الروسي، تعمل من أجل إنهاء معاناة المدنيين، والوصول إلى تفكيك المخيم وعودة نازحيه إلى مناطقهم وقراهم.