أبخازيا تفتتح سفارة لها في دمشق قريباً

أعلنت أبخازيا، أمس، أنه سيتم في المستقبل القريب افتتاح سفارة لها في دمشق، وقال وزير خارجية أبخازيا داور كوفي في تصريح نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية: «نحن ندرس هذه المسألة وأعتقد أن السفارة ستفتح أبوابها في المستقبل القريب»، مؤكداً أن أسباب تأخير فتح السفارة، كانت موضوعية وبينها ضرورة حل بعض المسائل التقنية البحتة.

وصادق في شهر كانون الثاني الماضي برلمان أبخازيا على معاهدة الصداقة بين أبخازيا وسورية، التي وقعها رئيسا البلدين بشار الأسد وراؤول خاجيمبا في 4 أيلول 2018، كما صادق مجلس الشعب على المعاهدة في تشرين الأول من العام نفسه. واعترفت سورية في نهاية أيار الماضي، بجمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وأقامت معهما علاقات دبلوماسية.