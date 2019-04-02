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علامة خطرة وراء كثرة التبول ليلاً

| وكالات

الأربعاء, 03-04-2019

وجد علماء يابانيون رابطاً خطراً بين كثرة الحاجة إلى التبول أثناء الليل وارتفاع ضغط الدم.
وتبيّن أن خطر ارتفاع ضغط الدم يزداد بنسبة 40 بالمئة، بسبب كثرة الذهاب إلى المرحاض ليلاً، ما يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالجلطة والنوبات القلبية.
وتوصلت دراسة أجريت في مستشفى «توهوكو روساي» الياباني، إلى هذه النتائج المثيرة للقلق.
وحذر قائد الدراسة، الدكتور ساتوشي كونو، من أن السبب الكامن وراء ذلك يعود إلى ارتفاع كمية الملح المستهلكة.
وقالت البروفيسورة، باربرا كاسادي: «أكثر من مليار شخص يعانون ارتفاع ضغط الدم في جميع أنحاء العالم، وهو السبب الرئيس العالمي للوفاة المبكرة، بما يعادل نحو 10 ملايين حالة وفاة في عام 2015».
واستطردت: «توصي الإرشادات بضرورة تناول الأدوية لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.
ويُنصح أيضاً إتباع أسلوب حياة صحي، بما في ذلك تقييد استهلاك الملح، والاعتدال في تناول الكحول وتناول الطعام الصحي، إضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتحكم في الوزن والإقلاع عن التدخين».

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