السيتي لنهائي الكأس الأقدم في العالم واليوفي يلامس اللقب … البايرن يسحق دورتموند والبرشا ينهي أحلام أتلتيكو

حفلت مباريات السبت في الملاعب الأوروبية بالكثير من الأحداث الساخنة، ورسمت بعض النتائج جوهر النهاية في ألمانيا وإسبانيا، وتأكدت الحقيقة في إيطاليا واستمرت الإثارة في إنكلترا.

البايرن استعاد صدارة البوندسليغا بخماسية نظيفة بمرمى المتصدر السابق دورتموند، ولا شك أن الفوز البافاري بخمسة أهداف نظيفة نتيجة كبيرة تلخص الكثير من الجدل في الدوري، ورغم أن الفوز كبير إلا أن اللقب ما زال في الملعب، فالفارق بينهما نقطة واحدة على بعد ست مباريات من النهاية، لكن هل بمقدور دورتموند التعافي بسرعة من هذا الكابوس الذي لم يصدقه الكثيرون وخصوصاً أن دورتموند دخل المباراة متصدراً مرتاحا ويبحث عن أنصاف الحلول.

في الدوري الإسباني سارت المباراة بين البرشا وأتلتيكو مدريد متكافئة حتى حالة طرد دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو الذي كان وبالاً على فريقه في الدقيقة الثامنة والعشرين، فالمباراة بملعب كامب نو وهذا عامل صعب للتغلب عليه وخصوصاً في مباراة تنافسية لا مجال لأنصاف الحلول فيها للنادي الزائر، فبعد الطرد تحولت بوصلة الاتجاه نحو مرمى أوبلاك الذي لعب دور البطولة برد الكثير من الكرات ولكن الدقائق الحاسمة قالت كلمتها بوجود سواريز وميسي اللذين سجلا في الدقيقتين 85 و86 الأول بتسديدة محكمة يشتهر بها الهداف التاريخي للأورغواي والثاني بأسلوب فردي معروف عن الهداف التاريخي لمنتخب التانغو، وبفوزه قطع برشلونة ثلاثة أرباع الطريق نحو اللقب، إذ اتسع الفارق إلى 11 نقطة بين الناديين قبل سبع مراحل من النهاية.

في الملاعب الإنكليزية واصل مانشستر سيتي سعيه للفوز بكل الألقاب المتاحة، فبعد تتويجه بكأس الرابطة حجز مكانه أمس الأول في نهائي كأس إنكلترا بفوزه على برايتون بهدف مقابل لا شيء سجله غابريل خيسوس في الدقيقة الرابعة وهي عادة كرسها السيتي في الآونة الأخيرة بحسمه المباريات في توقيت مبكر، وكان ليفربول قد خطف صدارة الدوري بفوز صعب على ساوثهمبتون يوم الجمعة الفائت.

في الدوري الإيطالي تقدم ميلان على اليوفي ولكن الغلبة في النهاية كانت لمصلحة السيدة العجوز بهدفين لهدف فبات الحسم أقرب مما توقعه الكثيرون قبل انطلاق الموسم، وهذا يعطي اليوفي الأريحية للتفكير بمسابقة دوري أبطال أوروبا التي يريدها القائمون على الفريق بكل السبل، بينما خسارة ميلان تضعف حظوظه للفوز بمقعد مؤهل لدوري الأبطال وخاصة أنه لم يحقق الفوز في المباريات الأربع الأخيرة مكتفيا بنقطة واحدة، وفيما يلي النتائج المسجلة:

الإنكليزي – الأسبوع 33

الجمعة: ساوثهمبتون * ليفربول 1/3.

السبت: هيدرسفيلد * ليستر سيتي 1/4، بورنموث * بيرنلي 1/3، نيوكاسل * كريستال بالاس صفر/1، وأمس: إيفرتون * الآرسنال 1/صفر، واليوم يلعب تشيلسي مع ويستهام (10.00).

وفي مسابقة الكأس: السبت: مان سيتي * برايتون 1/صفر، وأمس: واتفورد * وولفرهامبتون 3/2 بالوقت الإضافي.

الإسباني – الأسبوع 31

السبت: جيرونا * إسبانيول 1/2، ريال مدريد * إيبار 2/1، رايو فاليكانو * فالنسيا 2/صفر، برشلونة * أتلتيكو مدريد 2/صفر، وأمس: ألافيس * ليغانيس 1/1، خيتافي * بلباو 1/ صفر، بلد الوليد * إشبيلية صفر/2، ولعب متأخراً سلتا فيغو مع سوسيداد، ليفانتي مع هويسكا، وبيتيس مع فياريال.

الألماني – الأسبوع 28

الجمعة: ماينز * فرايبورغ 5/صفر، والسبت: ليفركوزن * لايبزيغ 2/4، شالكه * فرانكفورت 1/2، هيرتا يرلين * دوسلدورف 1/2، فولفسبورغ * هانوفر 3/1، شتوتغارت * نورنبرغ 1/1، بايرن ميونيخ * دورتموند 5/صفر، وأمس: أوغسبورغ * هوفنهايم صفر/4، ولعب متأخراً مونشن غلاباخ مع بريمن.

الإيطالي – الأسبوع 31

السبت: بارما * تورينو صفر/صفر، يوفنتوس * ميلان 2/1، سامبدوريا * روما صفر/1، وأمس فيورنتينا * فروزينوني /، أودينيزي * إمبولي 3/2، كالياري * سبال 2/1، ولعب في وقت متأخر لازيو مع ساسولو ونابولي مع جنوا وإنتر * أتلانتا، واليوم يلعب بولونيا مع كييفو فيرونا.

الفرنسي – الأسبوع 31

الجمعة: بوردو * مرسيليا 2/صفر، والسبت: ليون * ديجون 1/3، إميان * سانت إيتيان 2/2، أنجيه * رين 3/3، غانغان * موناكو 1/1، نيم * كان 2/صفر، وأمس ريمس * ليل 1/1، تولوز * نانت 1/صفر، نيس * مونبيلييه /، ولعب في وقت متأخر سان جيرمان مع ستراسبوغ.