تحقيق بتلاعب في النتائج في كلية «التربية» في جامعة البعث … الخطيب لـ«الوطن»: 4 أعضاء هيئة فنية إلى مجلس التأديب بسبب الدروس الخصوصية

أحالت جامعة البعث 4 أساتذة معينين كأعضاء هيئة فنية في كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية في الجامعة إلى مجلس التأديب وذلك لقيامهم بإعطاء الطلاب دروساً خصوصية خارج الجامعة.

وجاء القرار بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات، وعلى تقرير الرقابة الداخلية.

وكشف رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب في حديث لـ«الوطن» أنه تمت إحالة الأساتذة إلى الرقابة الداخلية وتم التحقيق معهم بشكل أصولي، وإحالتهم إلى مجلس التأديب برئاسة قاض عملاً بقانون تنظيم الجامعات.

ولفت الخطيب إلى أنه ثبت إعطاء الدروس الخصوصية، مع استغلال وجودهم في الكلية والمخبر والمقررات العلمية وذلك بالإعلان عن دورات ودروس خصوصية، والتعامل مع البعض من خارج الجامعة.

مضيفا: من ضمن الشكاوى الواردة بأن سبب لجوء بعض الأساتذة إلى تصعيب الأسئلة دفع الطالب لإجراء دورة تخصصية في نفس المقرر، مبيناً أنه يتم التدقيق حاليا في هذا الأمر، ومتابعة مستمرة لمختلف الشكاوى في بعض الكليات كالهندسة الكهربائية والميكانيكية والبيتروكيميا، وحتى أن الأمر قد يكون في السنة التحضيرية.

وقال الخطيب: ويأتي هذا القرار بالتزامن مع تحقيقات وتدقيق جارٍ حاليا من رئاسة جامعة البعث في كلية التربية وذلك على خلفية التلاعب بنتائج أحد المقررات الامتحانية، وذلك وفقاً لما أكده الدكتور الخطيب موضحاً أن الموضوع يعالج حالياً وقيد التحقيق بكل تفاصيله بهدف ضبط أي حالات خلل في أي كلية من كليات جامعة البعث، مع ضمان حقوق جميع الطلاب.

في السياق أشار رئيس جامعة البعث إلى وجود 516 عضو هيئة فنية في الجامعة موزعين على 20 كلية ومعهداً عالياً للغات، في ظل وجود 606 أعضاء هيئة تدريسية، و262 معيداً موفداً و65 قيد الإيفاد.

وأشار الخطيب إلى بدء تقديم الطلبات للراغبين من السوريين أو من في حكمهم بالتقدم إلى مسابقة تعيين أعضاء هيئة فنية (قائم بالأعمال) في كلياتها وأقسامها ولعدد من الاختصاصات، وذلك اعتبارا من الاثنين 29 الشهر الجاري، ولغاية 16 أيار القادم، وذلك لزوم لتعيين عدد من حملة شهادة الماجستير (دراسات عليا).

ونوه بأن العدد المطلوب للتعيين هو 50 قائماً بالأعمال في مختلف الاختصاصات وتحديداً التي تعاني نقصاً في أعضاء الهيئة الفنية للكليات الطبية (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة)، إضافة إلى التربية الموسيقية والسياحة، والهندسة المعلوماتية والهندسة المعمارية والهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية والكهربائية، والعلوم والتربية والزراعة والعلوم الصحية والحقوق والكلية التطبيقية.

هذا ويشترط بموجب نص الإعلان، ألا يزيد عمر المرشح على 45 سنة، وألا يقل معدله في درجة الإجازة عن تقدير جيد، وأن يكون حاصلا على درجة الماجستير (دراسات عليا) بتقدير جيد جداً على الأقل وفقاً للقواعد المعتمدة في الجامعات السورية وأن تكون هذه الدرجة معمقة لاختصاصه في درجة الإجازة.

كما يشترط إجادة المتقدم للغة الإنكليزية إذا لم تكن لغته الثانية الإنكليزية وذلك وفق فحص معياري بمستوى متوسط أعلى يجريه المعهد العالي للغات، وأن يتقن استخدام الحاسوب لأغراض التدريس والبحث العلمي بالحصول على شهادة (أي سي دي إل) وفق قرارات مجلس التعليم العالي الناظمة، إضافة إلى إتقان اللغة العربية بنتيجة اختبار من قبل لجنة يسميها رئيس الجامعة.