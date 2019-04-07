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تنقلات واسعة «تحضر» ستطول ضباطاً وعناصر في «الجمارك»

| عبد الهادي شباط

الإثنين, 08-04-2019

كشف ضابط في الجمارك أنه يتم التحضير لحركة تنقلات واسعة في الضابطات الجمركية تطول الضباط والعناصر، مبيناً أن الهدف من العملية رفع كفاءة العمل وتحسين الأداء بالتزامن مع الحملة العامة على المهربات في مختلف الجغرافية السورية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد الضابط أنه على التوازي من ذلك يتم العمل على زيادة تأهيل وكفاء عناصر الضابطات الجمركية عبر خطة تدريب وتأهيل واسعة منها دورة تدريبية تشتمل على أكثر من 150 عنصراً بمركز التدريب في دمشق.
وأشار الضابط إلى تراجع عدد الملاحظات والشكاوى حول المخالفات التي يرتكبها بعض عناصر الجمارك بفعل حالة المتابعة الدقيقة لعمل الضابطات الجمركية وهو لا يعني انعدام المخالفات بل يقدم مؤشراً جيداً في هذا الاتجاه، مؤكداً أن هناك إجراءات قاسية ورادعة في حال ثبوت أي حالة تجاوز على أي عنصر جمركي، ومشدداً على أنه لا حصانة لأي عامل في الجمارك والقانون والعقوبات تطبق على كل عامل.

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