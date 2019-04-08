إطلاق فيلم «حنين الذاكرة»

تطلق المؤسسة العامة للسينما الفيلم الروائي الطويل «حنين الذاكرة» إخراج يزن أنزور وعلي الماغوط وسيمون صفية وكوثر معراوي وتأليف سامر محمد إسماعيل، في تمام السادسة من مساء اليوم في صالة سينما سيتي.

ويروي الفيلم حكاية شاب اسمه «كفاح» ولد في الخامس من حزيران عام 1967 لأسرة جولانية تنزح من الجولان العربي السوري المحتل إلى دمشق القديمة بعد دخول قوات الاحتلال الصهيوني إلى بلدتهم، وتقيم الأسرة في حي دمشقي قديم يشهد على الكثير من الحكايات عبر خمسين عاماً وصولاً للمرحلة الحالية.

ويشارك في البطولة سعد مينة ولينا حوارنة وأنطوانيت نجيب ولجين إسماعيل وعلا باشا وتماضر غانم وسالي بسمة ونور وزير وآخرون.