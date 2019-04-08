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بعد مئة عام على التوقيت الهاشمي .. تحديث مواقيت الصلاة في المحافظات تمهيداً لرمضان

| محمد منار حميجو

الثلاثاء, 09-04-2019

كشف مصدر في المحكمة الشرعية في دمشق أن وزارة الأوقاف شكلت لجنة لضبط المواقيت بالمحافظات وتحديثها وخصوصاً الشروق والغروب تمهيداً لرمضان، على حين أكد القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود معرواي أن هناك دولاً عربية منها خليجية بدأت تتبع سورية في إثبات هلال الأشهر الهجرية بعد تطبيق الحسابات الفلكية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المصدر أنه يتم ضبط المواقيت بعد تحديث المعادلات الحسابية الفلكية وخصوصاً أن التوقيت الهاشمي مضى على استخدامه أكثر من 100 عام.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار معراوي إلى وضع معيار ثابت لإثبات الهلال الهجري أشادت فيه الجمعيات الفلكية العربية والعالمية.

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