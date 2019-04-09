طاولة شباب السويداء

أقيمت يوم السبت في السويداء بطولة المحافظة بكرة الطاولة للشباب التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة بمشاركة لاعبين مثلوا أندية العربي والقريا وصلخد.

وفاز بالمركز الأول للبطولة التي أقيمت في صالة الطاولة في النادي العربي محمد ماجد من صلخد تلاه لؤي شقير من القريا ثم مجد عريج من العربي.

رئيس اللجنة الفنية للعبة بالسويداء بسام رضوان أشار إلى أن البطولة أفرزت خامات واعدة وشكلت فرصاً للاحتكاك والتحضير لبطولات الجمهورية.

بدوره المدرب خلدون زهر الدين أكد التوجه الجديد لدعم اللعبة وتوسيع قاعدتها في المحافظة.