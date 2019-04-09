رياضة

طاولة شباب السويداء

| السويداء - الوطن

الأربعاء, 10-04-2019

أقيمت يوم السبت في السويداء بطولة المحافظة بكرة الطاولة للشباب التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة بمشاركة لاعبين مثلوا أندية العربي والقريا وصلخد.
وفاز بالمركز الأول للبطولة التي أقيمت في صالة الطاولة في النادي العربي محمد ماجد من صلخد تلاه لؤي شقير من القريا ثم مجد عريج من العربي.
رئيس اللجنة الفنية للعبة بالسويداء بسام رضوان أشار إلى أن البطولة أفرزت خامات واعدة وشكلت فرصاً للاحتكاك والتحضير لبطولات الجمهورية.
بدوره المدرب خلدون زهر الدين أكد التوجه الجديد لدعم اللعبة وتوسيع قاعدتها في المحافظة.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 10-04-2019

عظمة الشامبيونز بين سحر ميسي وإعصار الشياطين الحمر … أبهة رونالدو تصطدم بجديد الطواحين

الأربعاء, 10-04-2019

مدرب سلة الجيش: خسرنا أمام الجلاء لغياب ثلاثة لاعبين وقلة التوفيق

الأربعاء, 10-04-2019

السبت يحسم دوري الشباب

الأربعاء, 10-04-2019

الاتحاد لمواصلة صحوته أمام الطليعة

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock