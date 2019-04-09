الجيش الإيراني يعتبر الخطوة عدواناً على سيادة إيران وأمنها القومي … خامنئي: إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب يظهر التخبط الأميركي

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الأمام السيد علي الخامنئي أن قرار الإدارة الأميركية إدراج الحرس الثوري الإيراني على «لائحة الإرهاب» الأميركية يظهر حالة التخبط التي تعيشها هذه الإدارة «ولا جدوى منه».

وقال الخامنئي لدى استقباله منتسبين للحرس الثوري أمس: «إن أميركا وأعداء إيران لم يتمكنوا طيلة 40 عاماً من التأثير على قدراتها رغم كل ما يملكون» موضحاً أن الحرس الثوري هو المؤسسة الأبرز في خط المواجهة مع العدو في مختلف الميادين.

كما أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن القرار الأميركي حول إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب دليل على حالة الضعف والعجز التي تعيشها الولايات المتحدة.

من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن قرار الإدارة الأميركية ضد الحرس الثوري الإيراني «مغامرة أميركية خطيرة في المنطقة».

هذا وأكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي أن إدراج أميركا الحرس الثوري الإيراني على قائمتها للمنظمات الإرهابية يمثل خطوة عدائية.

بدوره أكد مساعد الشؤون العقائدية والسياسية في القيادة العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد مهدي سنائي أن الخطوة الأميركية تأتي في إطار مشروع البيت الأبيض المسمى بـ«صفقة القرن» ويمثل دعماً عملانياً وصريحاً للكيان الإسرائيلي.

وأشار سنائي في تصريح له أمس إلى أن هذه الخطوة تضاف إلى إعلان ترامب اعتبار الجولان السوري المحتل تابعاً لكيان الاحتلال الإسرائيلي الأمر الذي يظهر مدى الانحياز الأميركي للكيان المحتل.

من جانبهم أدان ممثلو الأقليات الدينية في مجلس الشورى الإسلامي في بيان لهم أمس القرار الأميركي مشددين على أنه عدائي ضد الشعب الإيراني بأكمله.

في سياق متصل استنكر الجيش الإيراني بشدة القرار الأميركي غير القانوني ضد الحرس الثوري مؤكداً أنه عدوان على سيادة إيران وأمنها القومي.

وأوضح الجيش في بيان له أمس أن هذا الإجراء الأميركي يشكل عاملاً في زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة غرب آسيا مشدداً على جاهزيته التامة للدفاع عن استقلال البلاد ومبادئ الثورة الإسلامية وعن الحرس الثوري. وأشار البيان إلى إنجازات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات الماضية ضد الإرهاب في المنطقة، مبيناً أنه أدى دوراً مؤثراً في القضاء على التنظيمات الإرهابية في العراق وسورية.

إلى ذلك انطلقت صباح أمس في إيران مراسم الذكرى السنوية الـ13 لليوم الوطني للتكنولوجيا النووية بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وأكد روحاني في كلمته خلال الافتتاح أن الولايات المتحدة أظهرت عداءها وحقدها من خلال إلصاق تهمة الإرهاب بالحرس الثوري الإيراني الذي يحارب الإرهاب ويقدم التضحيات في هذا المجال.

وشدد الرئيس الإيراني على أن الخطوة الأولى لحرس الثورة الإسلامية منذ اليوم الأول لتأسيسه كانت محاربة الإرهاب.. أما واشنطن التي تقف على رأس الإرهاب في العالم فقد قدمت الدعم للتنظيمات الإرهابية في المنطقة وهي تمتنع عن محاربة إرهابيي «داعش» وتحتضن متزعميه.

وأضاف روحاني: إن واشنطن ومن خلال تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية ارتكبت خطأ كبيراً حيث أسهمت في توحيد الإيرانيين حول هذه القوة.

ولفت روحاني إلى أن إيران تتمتع بأفضل العلاقات مع جيرانها وساهمت بشكل كبير في محاربة الإرهاب في المنطقة ووقفت إلى جانب سورية والعراق ولبنان في مواجهة هذه التنظيمات وإلحاق الهزيمة بها.

بدوره رفض قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري تصنيف واشنطن قوته منظمة إرهابية وقال أمس إن الحرس سيزيد قدراته العسكرية.