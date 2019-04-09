الاحتلال يعتدي على مدارس في الخليل وإصابة عشرات المعلمين والطلبة بالاختناق … الحكومة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الاستيطان

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ووقف الاستيطان، مشيرة إلى أن الانحياز الأميركي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي يشجعها على التمادي في تنفيذ مخططاتها التهويدية ومحاولاتها لتغيير الواقع القانوني والتاريخي والديمغرافي القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت الخارجية في بيان أمس نقلته وكالة «وفا» أن سلطات الاحتلال تواصل توسيع عمليات الاستيطان بشتى الأساليب وتصعد يومياً من إجراءات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى إعلان سلطات الاحتلال الإثنين الاستيلاء على 790 دونماً من أراضي الفلسطينيين في منطقة المالح بالأغوار الشمالية وقرى جنوب مدينة نابلس بذريعة شق طرق تربط بين البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الفلسطينيين في المنطقة.

وأشارت الخارجية إلى استمرار انتهاكات المستوطنين لحقوق الفلسطينيين واقتحاماتهم المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية واعتدائهم على أهلها بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف الاستيطان.

وفي سياق متصل ندد رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد اشتية بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وخاصة الأسرى مطالباً المجتمع الدولي بوقفها.

ونقلت وكالة «وفا» عن اشتية تأكيده أمس أن الأسرى الفلسطينيين يجسدون في معركة الكرامة والإضراب الذي يخوضونه في معتقلات الاحتلال عنفوان الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ظلم الاحتلال.

وشدد اشتية على أن سلطات الاحتلال تنتهك كل المواثيق والقوانين الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة مطالباً المجتمع الدولي بمحاسبة مسؤولي الاحتلال ووقف جرائمهم بحق الفلسطينيين وخاصة الأسرى وتوفير الحماية لهم. وأطلق الأسرى الفلسطينيون في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي الأحد الماضي معركة الكرامة الثانية وبدؤوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام والماء احتجاجاً على انتهاكات قوات الاحتلال المستمرة بحقهم.

وفي سياق آخر أصيب عشرات المعلمين والطلبة الفلسطينيين أمس بحالات اختناق من جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المدارس جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة «وفا» بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام بكثافة في محيط وداخل أسوار مدارس الخليل الأساسية وطارق بن زياد والهاجرية الأساسية خديجة بنت خويلد الأساسية ما أدى إلى إصابة عشرات المعلمين والطلبة بحالات اختناق.

وتعتدي قوات الاحتلال بشكل يومي على مدارس مدينة الخليل في إطار مخططاتها الاستيطانية الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتهويدها.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة فلسطينيين خلال اقتحامها عدة مناطق بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة «معا» أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل وبلدة يعبد جنوب مدينة جنين وقامت بعمليات دهم وتفتيش اعتقلت خلالها خمسة فلسطينيين.

كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس منزلاً فلسطينياً في منطقة بير عونة بمدينة بيت جالا في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة «معا» أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة برفقة عدد من الجرافات وهدمت منزل الفلسطيني أيمن رزينة المكون من طابقين.

وتقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات الهدم بحق ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية وهي جزء من سياسة الاستيطان الممنهجة التي تشكل خطراً على مستقبل الوجود الفلسطيني.

إلى ذلك جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين أمس اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة «وفا» أن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يومياً اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.