سفارة نيودلهي تحتفل بيوم تأسيس المجلس الهندي للعلاقات الثقافية

أقام السفير الهندي بدمشق حفظ الرحمن أمس، حفل استقبال احتفالاً بيوم تأسيس المجلس الهندي للعلاقات الثقافية (ICCR) في فندق الداما روز في دمشق.

وحضر الحفل نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد وعضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي محسن بلال، إضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات السورية، وطلاب عادوا من الدراسة في الهند، وحشد من الإعلاميين.

وفي كلمة له بين حفظ الرحمن أن 32 طالباً وباحثاً من سورية حصلوا على منح للعام الدراسي الحالي وفق البرنامج، بعدما كان عددهم العام الماضي 14.

من جانبه قال المقداد: إن ما نسعى إليه هو مئات المنح التي يجب أن تفتحوا صدركم وجامعاتكم لها لأننا في سورية مصممون على أن نربي كوادرنا العلمية والتعليمية في الهند والبلدان الصديقة الأخرى لأن الدول الغربية سعت عندما تناقضت مصالحها مع من تدربوا فيها على قتلهم على أيدي الإرهابيين في سورية، ولا يمكن لهذه الدول أن تكون مخلصة في تعاونها العلمي والثقافي، مع الدول النامية.