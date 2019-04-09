عودة المئات من أهالي القصير إلى بيوتهم خلال أيام

شهد معبر نصيب الحدودي أمس، عودة دفعة جديدة من المهجرين السوريين إلى الوطن، قادمين من مخيم الأزرق في الأردن.

ونقلت وكالة «سانا» الرسمية عن رئيس مركز الهجرة والجوازات في معبر نصيب العقيد مازن غندور تأكيده أن «عدد المهجرين القادمين بموجب تذاكر مرور مؤقتة بلغ 17800 مهجر»، من دون أن توضح الوكالة المدة التي عاد خلالها هؤلاء.

إلى ذلك أكدت مواقع إلكترونية معارضة، نقلاً عمن سمته «مصدراً خاصاً من بلدة حسياء جنوبي حمص»، أن الجهات المختصة في المدينة، وافقت ‏على عودة 400 شخص من أهالي القصير النازحين في الداخل، إلى قراهم وبلداتهم في منطقة القصير وريفها ‏خلال الأيام القليلة القادمة.