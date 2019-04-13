الوعري لـ«الوطن»: سعر الجهاز 145 ألف ليرة ونتواصل مع «تكامل» لتقسيطه للمعتمدين … الغاز ذكي في حمص بدءاً من الغد

كشف رئيس قسم الغاز في شركة سادكوب بحمص نافع الوعري لـ«الوطن» أنه سيتم العمل بالبطاقة الذكية لتوزيع الغاز المنزلي اعتباراً من يوم غد الإثنين، لافتاً إلى أنه يحق للمواطن أن يستلم أسطوانة واحدة فقط كل 23 يوماً، ولن يتمكن أي مواطن بعدها أن يعاود استلام أسطوانة أخرى قبل انقضاء هذه المدة كمرحلة أولية.

وأشار الوعري إلى أنه تتم الدراسة حالياً لتخفيض مدة الاستلام إلى 17 يوماً أسوة بمحافظات أخرى تعمل على البطاقة الذكية بتوزيع المادة، مؤكداً أنه من المتوقع بعد البدء بالعمل بنظام البطاقة الذكية بنحو شهر سيتم الانتهاء من حالة الاختناقات على أسطوانات الغاز في مختلف أنحاء المحافظة.

وأوضح أنه حالياً تم تأمين 200 جهاز سيتم توزيعها ما بين المدينة والريف، منوهاً بأن هذا العدد من الأجهزة غير كافٍ ولا يغطي احتياجات المحافظة، وأنه من الممكن أن يكون الجهاز عهدة ريثما يتم شراء أجهزة من قبل معتمدي الغاز، مع العلم أن سعر الجهاز يبلغ 145 ألف ليرة سورية، لافتاً إلى أنه تم التواصل مع شركة «تكامل» لتقسيط الجهاز للمعتمدين، وأن هذه الخطوة نجحت في العديد من المحافظات السورية وأمنت استقرار وتوفر مادة الغاز في هذه المحافظات.

ولفت إلى أنه تم مؤخراً عقد اجتماع موسع ضم مخاتير الأحياء ومعتمدي توزيع الغاز في المدينة ورؤساء البلديات بالريف، بالإضافة لمندوبي شركة «تكامل» المشغلة للبطاقة الذكية، بهدف إيصال الصورة لمخاتير الأحياء ومعتمدي الغاز عن كيفية التعامل مع البطاقة الذكية وآلية التوزيع والكمية المستحقة من أسطوانات الغاز للأسرة شهرياً وطريقة العمل على الجهاز الخاص بالبطاقة الذكية فيما يخص توزيع المادة.

و يذكر أن محافظة حمص كغيرها من المحافظات السورية تشهد أزمة في مادة الغاز وعدم توافرها بالشكل الذي تلبي احتياجات المواطنين في المحافظة، على الرغم من توافرها في السوق السوداء وقد تجاوز سعرها خلال الفترة الماضية أكثر من 7 آلاف ليرة سورية.