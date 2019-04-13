عباس: الشعب الفلسطيني لن يستسلم للمؤامرات التي تستهدف وجوده

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الشعب الفلسطيني يقف صامدا في مواجهة الاستعمار والاحتلال الإسرائيلي.

وشدد عباس في خطاب متلفز ألقاه خلال إطلاق فعاليات «القدس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019» أمس على أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم للمؤامرات التي تستهدف وجوده وهويته ولن يتنازل عن حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف.

وقال عباس: إن إطلاق فعاليات «القدس عاصمة الثقافة الإسلامية» يؤكد أنها لن تكون وحدها وأن الشعب الفلسطيني المرابط لن يبقى وحده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وأنه سينهض من بين ركام النكبات والمؤامرات ليثبت أنه ما ضاع حق وراءه مطالب وأن المؤامرة والمتآمرين على القدس المحتلة إلى زوال.

إلى ذلك أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت عينون شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة «معا» أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين من حي تل أرميدة وسط الخليل.

هذا وواصل مئات الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي تحت عنوان معركة الكرامة 2 احتجاجاً على انتهاكات قوات الاحتلال المستمرة لحقوقهم.

في هذه الأثناء هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية، وهددها برد سريع وقوي في حال اتخذت أي إجراء يستهدف بلاده أو كيان الاحتلال الإسرائيلي أو غيرهما من حلفاء واشنطن.

وقال ترامب في بيان: إن «أي محاولة لمقاضاة العسكريين الأميركيين أو الإسرائيليين أو حتى من الدول الحليفة للولايات المتحدة ستواجه برد قوي وسريع».

ووصف الرئيس الأميركي محكمة الجنايات الدولية بـ«غير الشرعية»، معتبراً رفضها طلب التحقيق في جرائم القوات الأميركية في أفغانستان «انتصاراً دولياً كبيراً».

كما هددت واشنطن قضاة ومدعي المحكمة، على لسان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، بتجميد حساباتهم البنكية ومنعهم من دخول الأراضي الأميركية، ومحاسبتهم قضائيا «إذا واصلوا التحقيق في جرائم الجنود الأميركيين والإسرائيليين وغيرهم من مواطني الدول الصديقة لأميركا». بدوره أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أن هجوم ترامب على المحكمة الجنائية الدولية تحريض واضح يعكس رغبة الإدارة الأميركية باستبدال القوانين الدولية بقرارات وقوانين أميركية.

ونقلت وكالة «وفا» عن مجدلاني قوله في تصريحات إن تهديد ترامب للجنائية الدولية تدخل في عملها وخصوصاً في الملف الفلسطيني على خلفية شكاوى قدمتها دولة فلسطين إلى المحكمة تطالب بإجراء تحقيق دولي في انتهاكات «إسرائيل» بحق الفلسطينيين.

وأوضح مجدلاني أن إدارة ترامب تعمل على توفير الحماية للاحتلال ووقف أي إجراءات قد تتخذ ضده وتسعى على الصعيد الدولي إلى معاقبة كل دولة تقف إلى جانب فلسطين في الهيئات الأممية كما تعمل على محاربة وتهديد كل منظمة دولية تنضم دولة فلسطين إليها.