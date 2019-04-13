الحكومة تطالب الصناعة بكشف تفصيلي عن اعتمادات الخطة الإسعافية 2018

طالبت رئاسة مجلس الوزراء وزارة الصناعة موافاتها بجدول تفصيلي يتضمن الكشوف المتعلقة بمشاريع إعادة التأهيل الخاصة بكل مؤسسة والجهات التابعة لها والمخصصة بمبالغ من لجنة إعادة الإعمار خلال العام 2018، من اعتمادات الخطة الإسعافية أو من حساب إعادة الإعمار، والمنفذة والجاهزة للصرف لتاريخه، والقيمة الإجمالية لها.

وبناء عليه تقدمت وزارة الصناعة بجدول يتضمن الأعمال والمشاريع المنفذة والواردة في الخطة الإسعافية لنهاية عام 2018 التي لم يتم صرفها حتى تاريخه، حيث قدرت الصناعة قيمة الكشوف المطلوب صرفها من لجنة إعادة الإعمار بنحو 260 مليون ليرة سورية، القسم الأكبر منها كان مخصصاً للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية، والبالغ 146 مليون ليرة، حيث كان هناك العديد من المشاريع المطلوب تنفيذها، أولها استكمال إعادة تأهيل مقر بعض الشركات مثل شركة البطاريات وكابلات حلب والإنشاءات المعدنية.. وغيرها.

أما المؤسسة العامة للصناعات النسيجية فقد كانت مخصصة بنحو 14 مليون ليرة سورية لنقل الآلات واستكمال صيانتها وترميم التجمع الصناعي بحلب وغيرها.

كذلك في المؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء حيث كان لديها اعتمادات بقيمة 14.6 مليون ليرة رصدت لإعادة تأهيل البنى التحتية في بعض أقسامها.

أما المؤسسة العامة للتبغ فلديها مشاريع بقيمة 34 مليون ليرة لم يتم صرفها، وفي المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان هناك مشاريع بقيمة 20 مليون ليرة، وفي مديرية التدريب المهني والتأهيل قدرت قيمة المبالغ بنحو 27 مليون ليرة.