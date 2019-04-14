الدوري الأوروبي أمس واليوم … قمة الأنفيلد حسمها ليفربول بهدفين من ذهب

تختتم اليوم مباريات المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز بلقاء واتفورد مع آرسنال بداية من العاشرة ليلاً، وكانت مباريات المرحلة انطلقت الجمعة واستمرت السبت وسجلت النتائج التالية:

ليستر سيتي * نيوكاسل صفر/1، توتنهام * هيدرسفيلد 4/صفر، برايتون * بورنموث صفر/5، فولهام * إيفرتون 2/صفر، ساوثهامبتون * وولفرهامبتون 3/1، بيرنلي * كارديف سيتي 2/صفر، مان يونايتد * ويستهام 2/1.

وأمس استمر الصراع بين السيتي وليفربول حيث اتجهت الأنظار إلى قمة ملعب أنفيلد بين ليفربول وتشيلسي وأسفرت عن فوز الأول 2/صفر بينما انتهت مباراة كريستال بالاس مع مان سيتي الى فوز السيتي 3/1.

وتختتم اليوم مباريات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني بلقاء ليغانيس مع ريال مدريد بداية من العاشرة وكانت المرحلة انطلقت السبت وسجلت النتائج التالية:

إسبانيول * ألافيس 2/1، هويسكا * برشلونة صفر/صفر، أتلتيكو مدريد * سلتا فيغو 2/صفر، إشبيلية * بيتيس 3/2، وأمس لعب في وقت متأخر جيرونا مع فيا ريال وفالنسيا مع ليفانتي، بينما انتهت المباريات المبكرة بالنتائج التالية: بلد الوليد * خيتافي 2/2، بلباو * رايو فاليكانو 3/2، سوسيداد * إيبار 1/1.

وفي الدوري الألماني حقق دورتموند الفوز على ضيفه ماينز ليبقى في خضم الصراع مع البافاري للتتويج، وفيما يلي النتائج المسجلة: نورنبرغ * شالكه 1/1، لايبزيغ * فولفسبورغ 2/صفر، شتوتغارت * ليفركوزن صفر/1، هانوفر * مونشن غلادباخ صفر/1، بريمن * فرايبورغ 2/1، دورتموند * ماينز 3/1، وأمس لعب في وقت متأخر فرانكفورت مع أوغسبورغ بينما انتهت المباراتان المبكرتان بالنتيجتين التاليتين:

هوفنهايم * هيرتا برلين 2/صفر، دوسلدورف * بايرن ميونيخ 1/4.

وفي الدوري الإيطالي حقق سبال المفاجأة في أولى مباريات المرحلة الثانية والثلاثين عندما أسقط المتصدر والبطل المرتقب يوفنتوس بهدفين مقابل هدف واحد ليكون ثاني ناد يفوز على اليوفي، وفي بقية مباريات السبت فاز ميلان على لازيو بهدف دون مقابل كما فاز روما على أودينيزي بالنتيجة ذاتها، واليوم يتقابل بتمام التاسعة والنصف أتلانتا مع إمبولي، ولعب في وقت متأخر أمس كييفو مع نابولي وفروزينوني مع الإنتر بينما انتهت المباريات المبكرة بالنتائج التالية:

تورينو * كالياري 1/1، سامبدوريا * جنوا 2/ صفر، فيورنتينا * بولونيا صفر/ صفر، ساسولو * بارما صفر/ صفر.

في الدوري الفرنسي انطلقت المرحلة يوم الجمعة بتعادل ديجون مع أميان صفر/صفر وفوز نانت على ليون بهدفين مقابل هدف، ويوم السبت سجلت النتائج التالية: مرسيليا * نيم 2/1، موناكو * ريمس صفر/صفر، ستراسبورغ * غانغان 3/3، كان * أنجيه صفر/1، وأمس لعب في وقت متأخر ليل مع سان جيرمان وأي نتيجة غير خسارة الباريسي تعني تتويجه باللقب والمباريات المبكرة أسفرت عن النتائج التالية: مونبيلييه * تولوز 2/1، رين * نيس صفر/ صفر، سانت إيتيان * بوردو 3/صفر.