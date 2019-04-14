شؤون محلية

مصادرة 19 ألف لتر في محطة في الريف الشمالي … لتر البنزين بـ1000 ليرة في سوق حماة السوداء!

| حماة- محمد أحمد خبازي

الإثنين, 15-04-2019

كشف مصدر في مديرية التجارة وحماية المستهلك لـ«الوطن» مصادرة 19 ألفاً و323 لتراً من محطة بمعردس في ريف حماة الشمالي، كانت معدة للمتاجرة بها بطرق غير مشروعة، منوهاً بمصادرة الضابطة العدلية للمادة وتنظيم الضبط بصاحبها المحتكر، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
مؤكداً جاهزية المديرية لمعالجة أي شكوى تتلقاها من أي سائق سيارة أو مواطن في هذا الشأن.
وتشهد محطات المحروقات في حماة ومناطقها ازدحاماً شديداً على تعبئة خزانات السيارات العاملة على البنزين العامة والخاصة.
وبيَّن عدد من أصحابها لـ«الوطن» أن مدة الانتظار طويلة أمام المحطات، للحصول على 20 لتراً في اليوم على ألا تتجاوز الكمية الـ200 لتر شهرياً.
مؤكدين أن هذه الحال تعطلهم عن أعمالهم وشؤونهم، فتعبئة البنزين تتطلب تفرغاً كاملاً من الصباح حتى المساء وأحياناً إلى آخر الليل حتى يأتي الدور لأحدهم.
وشكا عدد من المواطنين الذين يضطرون لاستخدام سيارات التكسي في تنقلاتهم، من مضاعفة السائقين للأجرة، فأقل مشوار صار يكلف أكثر من 1500 ليرة!
وأكد عددٌ من السائقين أنهم اضطروا لرفع الأجرة لأنهم يشترون لتر البنزين من السوق السوداء بـ1000 ليرة وأحياناً بـ1200 ليرة !
بدوره مصدر في فرع محروقات حماة، لم ينفِ لـ«الوطن» صحة ما ورد على ألسنة المواطنين والسائقين عن وجود أزمة، بل أكد أن هذه الأزمة في طريقها للحل خلال عشرة أيام كأقصى حد.

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