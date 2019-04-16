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ناعومي كامبل تنفصل عن حبيبها

| وكالات

الأربعاء, 17-04-2019

قررت عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل الانفصال عن حبيبها المغني العالمي ليام باين بعد حوالي أربعة أشهر على علاقتهما.
وبحسب مصدر مقرب منهما قال لصحيفة «ذا ميرور» البريطانية: «ليام وناعومي استمتعا بوقتهما معاً، وكانا منسجمين إلى حد كبير، لكنّه لم يكن مقدّراً لهما أنْ يكونا معاً، ومع ذلك فسيحافظان على صداقتهما، ولا توجد مشاعر كره بينهما».
ومصدر آخر أكد لصحيفة «ذا صن» البريطانية، ما قيلَ مُسبقًا، بل أضاف تفاصيل أخرى عن علاقتهما، جاء فيها: «اتّخذت ناعومي قراراً بأن تترك الأمور تفشل مع ليام، فهي لا تريده، ووضعته جانباً في حياتها، ببساطة لقد ملت منه».

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