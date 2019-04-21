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وفاة طفلة بسبب معجون أسنان

| وكالات

الإثنين, 22-04-2019

شهدت ولاية كاليفورنيا الأميركية واقعة مروعة حيث توفيت طفلة عمرها 7 سنوات، بعد تعرضها لحساسية قاتلة جراء استخدام معجون أسنان.
وأوضحت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية أن والدة الطفلة مونيك ألتاميرانو، لم تنتبه أن أحدث معجون أسنان استخدمته الطفلة دينيس سالدات كان يحتوي مكوناً من منتجات الألبان، علماً أن ابنتها كانت تعاني حساسية من هذه المنتجات.
واعترفت الأم بأنها تشعر بالتقصير في حق ابنتها لأنها لم تتحقق من مكونات معجون الأسنان الجديد، وذلك بعد سنوات من حرصها على قراءة الملصقات وتأكد خلوها من أي مكونات تتعلق بالألبان.

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