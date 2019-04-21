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«التموين» تؤكد متابعتها لتوزيعه في المحطات .. توقعات بانفراج أزمة البنزين قريباً

| الوطن

الإثنين, 22-04-2019

وسط توقعات بانفراج أزمة البنزين قريباً أكد وزير التموين والتجارة الداخلية عاطف النداف أن الوزارة من خلال دورياتها تتابع وتراقب عمليات توزيع المادة في محطات الوقود لمنع الغش والتلاعب والبيع بسعر زائد.
وأكد مصدر في «محروقات» أن الحل للأزمة التي تمر بها البلاد قريب وأنّ كل الإجراءات التي تم اتخاذها من الوزارة هي محاولات لاستثمار الوقت بهدف الوصول إلى حلول مناسبة، مشيراً إلى أنه تم زيادة عدد الصهاريج الخاصة بـ«محروقات»، في الأماكن التي فيها ازدحام.
وكشف مدير حماية المستهلك علي الخطيب لـ«الوطن» أن 52 ضبطاً تم تنظيمها خلال أسبوعين تشمل ضبوطاً لمخالفات ضمن محطات الوقود.

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