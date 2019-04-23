اللحوم تزيد خطر الإصابة بالسرطان

كشف باحثون من جامعة أوكسفورد عن مخاطر كارثية على صحة الفرد، يسببها تناول اللحوم الحمراء.

وأكد الباحثون أن تناول اللحوم الحمراء والمعالجة يومياً ولو بكميات قليلة، يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.

وبحسب نتائج هذه الدراسة، توصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد دراسة استمرت ست سنوات، جمعوا خلالها معلومات عن 500 ألف مريض.

واتضح خلال فترة الدراسة أن تناول ما يعادل 76 غراماً من اللحوم الحمراء والمعالجة، يزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان بنسبة 20 بالمئة، مقارنة بتناول 21 غراماً أو أقل من اللحوم الحمراء.

كما أن هذا الخطر كان أعلى بنسبة 15 بالمئة عند الذين يتناولون بحدود 54 غراماً من اللحوم الحمراء في اليوم، مقارنة بالذين يتناولون 8 غرامات فقط يومياً. أما الذين تناولوا 29 غراماً من اللحوم المعالجة في اليوم، فإن الخطر ازداد لديهم بنسبة 19 بالمئة مقارنة بالذين تناولوا 5 غرامات فقط.