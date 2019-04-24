رياضة

الخلف يشكو من الضغط النفسي

| جبلة- خالد عكو

الخميس, 25-04-2019

برر مدرب جبلة محمد الخلف هدف التعادل الذي تلقاه فريقه في الدقائق الأخيرة من عمر مباراته مع الطليعة بأنه جاء بسبب الضغط النفسي الواقع على اللاعبين، وخوفهم الداخلي الذي جعلهم يخالفون تعليماته ويتراجعون للوراء في الشوط الثاني، ما مكن الطليعة من صنع عدة فرصٍ كان من إحداها هدف التعادل بخطأ دفاعي حسب وصفه، وتحدث الخلف عن أن التزام لاعبي فريقه في الشوط الأول مكنهم من صنع عدة فرصٍ، ولكنه اشتكى قلة الفعالية الهجومية عموماً لخط الهجوم، مبيناً أنه يستعد لمباراة الحرفيين عن طريق التركيز على اقتناص الأهداف من أقل الفرص وأيضاً عن طريق تخفيف الضغط النفسي على اللاعبين، وبيَّن الخلف أنه يطمح لاقتناص نقاط المباراة الثلاث كي يدخل في مواجهة المجد في المرحلة التالية براحةٍ أكبر وضغطٍ أقلٍ، إلا أن المهمة لن تكون سهلةً في ظل العروض القوية التي يقدمها الحرفيون مؤخراً، والتي عزاها الخلف لقلة الضغط النفسي على اللاعبين عكس لاعبي فريقه، وأخيراً طالب الخلف مشجعي فريقه بأن يكونوا عاملاً مسانداً للفريق أثناء المباراة وألا يتحولوا لعامل ضغطٍ وخاصة في الدقائق الأخيرة، لأن هدف الفوز قد يأتي في آخر اللحظات.

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