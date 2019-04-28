برجك اليوم – الاثنين 29 نيسان 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان لا تدخل في نقاشات غير مجدية ولا تفتح صفحات قديمة أو تدخل متاهات الماضي، واهدأ ولا تعاتب فما كسر يمكن إصلاحه لذلك ناقش علاقاتك بهدوء ودون توتر وبحب.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار أنت تشرع أبوابك للحب وتحضر المناسبات الجميلة والعروض التي تسعدك، وربما تتصل وتبادر وتقبل الدعوات أو تسعد لسفر تتمناه فاليوم للحظوظ تأتيك من غرباء.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تتعرض لاتهام أو انتقاد يجعلك تفكر وتحسب وقد تتعرض لظلم أو تدخل أو نصائح، وقد تصطدم بسلطة أعلى من سلطتك فحاول الحفاظ على مواقفك بالدبلوماسية.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز ربما لديك مقابلة مهمة تنال منها الكثير من المكاسب وتتكلل مساعيك بالنجاح، وحظك يأتي من سفر وقد تزرع علاقة جيدة أو تتعرف على شخص مفيد لك مستقبلاً.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب وضعك العائلي جيد فالجميع ملتف حولك يساعدك ويمنحك المحبة والحنان، فحاول أن تمد يدك وتطلب المساعدات وأقنع المحيط بكفاءتك وبوجهة نظرك فالحظوظ مساعدة.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول قد يبدأ اليوم بتأجيل لأمور تمنيتها أن تحصل باكراً فلا تحكم أحكاماً قاطعة، وقد تعاني أحداثاً ليست من صنعك ولا تملك شيئاً لوقفها فأنت تفتقد اليوم للرقة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أنت من الأشخاص المسؤولين أكثر من اللازم وأهم ما يعنيك في الحياة هو عائلتك وعملك والعمل بخير، ولكنه متعب اليوم وهو يستنزف طاقتك ويجعل نفسيتك محبطة لأنه كثير.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني أنت مقسم بين العمل والعائلة وكأنك محور اهتمام من حولك يعتمدون عليك ويفرحون لوجودك، وفرصة فريدة لتشرح وجهة نظرك وتعبر عن نفسك وتقدم مواهبك ومهاراتك بشكل جيد.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول أغلب إزعاجاتك ستكون بسبب ذكور سواء أكانوا من الأهل أم على الصعيد العائلي، لذلك أنصحك بإعادة تقييم مواقفك مرات عديدة قبل أن تتوصل إلى قرارات ولزام عليك أن تلجأ للتصحيح.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني أنت ستكسب أي قضية تريدها ومرحك اليوم يجذب الآخرين لك وخاصة الشريك، وخاصة أنك سريع التأقلم وتتغير بسرعة وفق الظروف وذهنك يعمل بطريقة صحيحة.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط حاول جدياً أن تظل في الحدود الدنيا في أمورك المالية فقد تعاني مستحقات للدفع، وفكر جدياً بأن تطالب بحقوقك المالية وابتعد عن الإسراف وخاصة أنك أصلاَ مسرف.