شعبان تلتقي وزيري الخارجية البوليفي والطاقة الإيراني في بكين

بحثت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان أمس، خلال لقائها وزير خارجية بوليفيا دييغو باريس رودريغيز، على هامش القمة الدولية في بكين «حزام واحد طريق واحد»، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب وكالة «سانا» التي أوردت الخبر، أشار رودريغيز خلال اللقاء إلى أهمية العلاقات الودية بين سورية وبوليفيا، ونضالهما المشترك ضد الهيمنة والاستعمار، منوهاً بصمود الشعب السوري وقيادته في مواجهة الإرهاب، ودحره وكذلك بأهمية المبادرة الصينية «الحزام والطريق»، التي من شأنها أن تغير الكثير من واقع شعوب العالم ومستقبلهم.

شعبان التقت أيضاً على هامش القمة، وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، الذي نوه بموقف سورية خلال القمة، وكشف سياسات الولايات المتحدة القائمة على شريعة الغاب، وفرض العقوبات والحصار ضد الشعبين السوري والإيراني خارج جميع الأطر والقوانين والمواثيق الدولية.

واعتبر الجانبان أن معظم الدول باتت تضيق ذرعاً، بالأساليب الغربية المتبعة للهيمنة على مقدراتها، موضحين أن «العالم يجتمع اليوم لإيجاد صيغة بديلة حضارية وإنسانية تحقق مصالح الجميع وتضمن احترام جميع الدول والشعوب».

وكانت اختتمت أعمال الدورة الثانية لقمة «حزام واحد طريق واحد»، التي حملت عنوان «تناسق السياسات».