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مجلس النواب العراقي يصوت على صيغة قرار لدعم سورية بالوقود

| وكالات

الثلاثاء, 07-05-2019

صوتت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي على إعداد صيغة قرار لدعم سورية بالوقود.
ونقلت مواقع سورية معارضة عن الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي، أن اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي والتي عقدت اجتماعاً لها أمس، صوتت على إعداد صيغة قرار خاص بالجمهورية العربية السورية، يتضمن «تقديم الدعم للشعب السوري الشقيق، تخفيفاً لمعاناتهم وخاصة فيما يتعلق بشحة الوقود في سورية».
وأكدت اللجنة إحالة صيغة القرار إلى رئاسة مجلس النواب العراقي لاتخاذ ما يلزم حياله.
تأتي الخطوة العراقية، بعد أيام من إعلان قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، نجاح العملية العسكرية المشتركة مع الجيش السوري ضد الإرهابيين على الحدود. وقالت القيادة: إن «العملية شهدت تنسيقاً عالياً بين الطرفين، ولم تشهد أي خروقات».

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