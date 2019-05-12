الإمارات تعترف بتعرض 4 سفن تجارية لـ«التخريب» … طهران: أمن جنوب الخليج هشّ

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، عن تعرض 4 سفن تجارية لعمليات وصفتها بـ«التخريبية»، قرب المياه الإقليمية للدولة، مشيرة إلى أن التحقيق جارٍ حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.

ورأت الخارجية الإماراتية في بيان لها أمس، أن على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة الملاحة، لافتة إلى أن التعرض للسفن يعتبر تهديداً للأمن والسلامة الدولية، وهو تطور خطير.

وكانت مصادر خليجية كشفت صباح أمس لـ«الميادين»، أن انفجارات قوية هزّت ميناء الفجيرة الإماراتي، ونقلت عن شهود تأكيدها بأن طائرات عسكرية أميركية وفرنسية حلقت فوق الميناء، وفي سماء المنطقة كلها.. رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى في إيران فلاحت بيشه، اعتبر في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأن انفجارات الفجيرة أظهرت أن «أمن جنوب الخليج هشّ».

أما قائد القوة البحرية بالجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي، فخاطب دول الخليج قائلاً: «انتهى زمن الوجود الأميركي بالخليج»، مضيفاً «على الأميركيين مغادرة المنطقة».

وزارة الخارجية البحرينية، أدانت بشدة في بيان لها الأعمال التخريبية ووصفت هذا العمل بـ«الإجرامي والخطير» وبأنه «يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية».