منتخب الناشئين في المجموعة الأصعب!

في أول تعليق له على قرعة تصفيات كأس آسيا بكرة القدم للناشئين اعتبر مدرب منتخبنا الكابتن بشار سرور أن القرعة التي تم سحبها في العاصمة الماليزية كوالالمبور أوقعت ناشئينا في المجموعة الرابعة وهي الأصعب بين المجموعات الـ11 للقارة الآسيوية فهي ضمت إلى جانب منتخبنا منتخبات السعودية وسلطنة عمان إضافة إلى باكستان حيث يدرك الجميع قوة المنتخب السعودي وهو من أقوى المنتخبات الآسيوية لمنتخبات الناشئين، ومشاركاته السابقة في البطولات تشهد على ذلك وهو سيلعب التصفيات على أرضه وأمام جماهيره ولا يقل المنتخب العماني قوة وشأنا وهو يحسب له الحساب أيضاً وقد استعد جيداً للتصفيات وتحدث سرور بصراحة عن المنتخب الباكستاني واصفاً إياه بالمجهول له شخصيا ولا يملك جهازنا التدريبي أي معلومات عنه!

ورغم صعوبة المهمة الملقاة على منتخبنا فإن مدربه نقل في حديث خاص ثقته الكاملة بلاعبيه وبقدرتهم على خلط أوراق المجموعة مذكراً أن منتخبنا عاد من الأردن مؤخراً بفوزين كبيرين على مستضيفه الأردني وتغلب عليه مرتين بالنتيجة نفسها بهدفين لهدف وهو سيتابع استعداداته للتصفيات الآسيوية التي ستقام في أيلول من خلال مشاركته في منافسات بطولة غرب آسيا في الأردن في الأول من شهر تموز القادم.

وينص نظام التصفيات الآسيوية على تأهل أبطال المجموعات الـ11 إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني مع العلم أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لم يسم بعد هوية الدولة التي ستستضيف النهائيات الآسيوية وهو سيقرر ذلك رسميا قبل انطلاقة التصفيات حيث سيفتتح منتخبنا الناشئ حيث تفتتح المباريات بلقاء منتخبنا مع السعودية وعمان مع باكستان يوم 18 أيلول على حين يلتقي في 20 منه منتخبنا مع عمان والسعودية مع باكستان وتختتم المباريات يوم 22 أيلول بلقاء منتخبنا مع باكستان والسعودية مع عمان.