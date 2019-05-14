جريمة قتل غامضة بمنتجع ألماني

شهدت مدينة باساو التابعة لولاية بافاريا الألمانية جريمة قتل مروعة راح ضحيتها 3 أشخاص دفعة واحدة.

وذكرت صحيفة محلية أن الضحايا الثلاث، امرأتان ورجل، قدموا إلى المنتجع وأقاموا فيه يوماً واحداً قبل أن يلقوا حتفهم مع العلم أنهم خططوا لقضاء 3 أيام في هذا المكان.

وفي اليوم التالي، اكتشفت عاملة تنظيف الغرف في المنتجع جثث النزلاء الثلاثة في غرفتهم. وعثرت الشرطة في مسرح الجريمة على قطعتين من نبال القوس والنشاب. ولا يزال مكتب المدعي العام يجري تحقيقاته رغم الظروف الغامضة للجريمة للكشف عن المجرم ودوافع القتل ومعرفة مستوى العلاقة بين القتلى.