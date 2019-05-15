السيتي يبحث عن لقب ثالث ودوري الأبطال يلهب آخر محطات الليغا والسييرا A … حلم فرانكفورت المركب يقف بوجه البافاري

تختتم منافسات الدوري في كل من ألمانيا وإسبانيا هذا الأسبوع حيث نشهد تتويج البافاري بطلاً من جديد للبوندسليغا شريطة فوزه بالمواجهة القوية أمام فرانكفورت الذي يملك أملاً ضئيلاً ببلوغ دوري الأبطال، وفي الليغا حسمت كل الأمور إلا مقعد يخص البطولة الأوروبية فمازال حائراً بين ثلاثة يبدو فالنسيا أقربهم وإشبيلية أضعفهم وبينهما خيتافي، وفي إنكلترا يقام نهائي كأس إنكلترا بين مان سيتي وواتفورد وتبدو الأمور تسير نحو هيمنة السيتيزينز على البطولات المحلية إلا إذا كان لفريق الدبابير رأي آخر وهو الذي لم يسبق له التتويج بأي لقب على مستوى الكبار.

وفي إيطاليا تتواصل المنافسة على مقاعد البطولتين الأوروبيتين بعدما أعاد إنتر الأمور إلى نصابها ليبقى مقعدا الشامبيونز حائرين بينه وبين أتلانتا وروما وميلان وتورينو، وعلى هذا الصعيد تبرز مباراتا يوفنتوس مع أتلانتا ونابولي مع إنتر، وفي فرنسا مازالت المنافسة على مقعد دوري الأبطال قائمة بين ليون وسانت إيتيان مع أفضلية الأول الذي يلتقي كان في مباراة نارية ذلك أن الأخير مهدد بالهبوط على حين يخوض سانت إيتيان مباراة أسهل أمام نيس الخالي من الضغوط.

موعد مع التاريخ

يقف واتفورد على بعد خطوة من كتابة تاريخه الخاص عندما يخوض نهائي كأس إنكلترا للمرة الثانية بتاريخه وذلك بعد نهائي 1984 يوم خسر أمام إيفرتون بهدف، ويدرك الفريق الملقب بالدبابير الصفراء الذي لم يسبق له التتويج بأي كأس على مستوى المسابقات الكبرى والذي يدربه الإسباني خافي غارسيا مدى صعوبة الأمر أمام مان سيتي بطل الدوري الإنكليزي وكأس المحترفين والطامح لتسجيل إنجاز غير مسبوق بالفوز بالثلاثية المحلية للمرة الأولى ولسنا بحاجة إلى شرح أسباب تفوق فريق بيب غوارديولا ونجومه، ويكفي ذكر أن السيتي سجل 12 فوزاً من 14 مواجهة مع واتفورد خلال الألفية الثالثة في كل المسابقات منها 8 انتصارات متتالية ضمن البريميرليغ في المواسم الأربعة الأخيرة.

إذا هي مواجهة إسبانية على ملعب ويمبلي من أجل لقب أول لواتفورد الذي احتل المركز الحادي عشر بالدوري في أحسن ترتيب منذ عودته إلى الأضواء أو لقب سادس للسيتي في النهائي الحادي عشر لأقدم مسابقة كروية على وجه الأرض علماً أنه خسر النهائي الأخير عام 2013 أمام ويغان وكان ذلك اللقب الأول للأخير.

مقعد شاغر

في الليغا تقتصر حكاية الجولة الأخيرة على معرفة صاحب المقعد الرابع لدوري الأبطال ويتنافس عليه فالنسيا وخيتافي وكلاهما يملك 58 نقطة وإشبيلية (56 نقطة) والحكاية تتلخص بأن فالنسيا يتقدم على الفريقين بالمواجهات المباشرة ويتفوق خيتافي على إشبيلية وعليه فإن فوز الخفافيش على بلد الوليد يعني حجز البطاقة، وللعلم فإن الفريق الأندلسي الذي ضمن بقاءه بالليغا لم يفز على فالنسيا منذ 10 سنوات وكان ذلك في الميستايا، أما فوزه الأخير في ملعبه لاروزاليدا فحدث عام 2003، ويحتاج خيتافي للفوز على فياريال وانتظار تعثر شريكه بالنقاط، وكان أزرق العاصمة فاز ذهاباً 2/1، وخسارته الأخيرة من الغواصات في مدريد كانت قبل خمس سنوات، أما إشبيلية فيحتاج لخسارة الإثنين معاً وفوزه على بلباو الذي لم يفز في سانشيز بيزخوان منذ 2011، وهو الفائز ذهاباً 2/صفر.

لقب قريب

في البوندسليغا انحصرت المنافسة على اللقب منذ وقت ليس بقليل بين حامله بايرن ودورتموند، آخر من توج به قبل الهيمنة البافارية في المواسم الستة الأخيرة، ويتقدم الزعيم الترتيب بفارق نقطتين عن أصفر الرور ويستضيف الأول فرانكفورت، بينما الثاني ينزل بضيافة مونشن غلادباخ، وقد يكون من سوء حظ المتصدر ووصيفه أو من حسن حظ أحدهما أن منافسيهما ما زالا يطمحان إلى المركز الرابع المؤهل إلى الشامبيونزليغ، ولم يحقق فرانكفورت أكثر من 3 انتصارات على البايرن خلال العقدين الأخيرين أخرها قبل 9 سنوات إلا أنه هزمه بنهائي الكأس في الموسم الماضي، وبالمقابل فاز دورتموند على غلادباخ في آخر 7 مواجهات بينهما، ويحتل غلادباخ المركز الرابع برصيد 55 نقطة ويتقدم بالأهداف على ليفركوزن الذي يحل ضيفاً على هيرتا برلين (عاشر الجدول) ونقطة أمام فرانكفورت ما يعني أن الأخير بحاجة لأكثر من الفوز, وفيما يلي جدول المباريات:

نهائي كأس إنكلترا

• السبت: مان سيتي * واتفورد (7.00).

الإيطالي – الأسبوع 37

• السبت: أودينيزي * سبال (4.00)، جنوا * كالياري (7.00)، ساسولو * روما (9.30).

• الأحد: كييفو فيرونا * سامبدوريا (1.30)، يوفنتوس * أتلانتا، إيمبولي * تورينو، بارما * فيورنتينا (4.00)، ميلان * فرزينوني (7.00)، نابولي * إنتر ميلانو (9.30).

• الإثنين: لازيو * بولونيا (9.30).

الإسباني – الأسبوع 38

• السبت: ليفانتي * أتلتيكو مدريد (2.00)، خيتافي * فياريال، بلد الوليد * فالنسيا، إشبيلية * بلباو، اسبانيول * سوسيداد، (5.15)، سلتا فيغو * رايو فاليكانو، ألافيس * جيرونا، هويسكا * ليغانيس، (9.45). (9.00).

• الأحد: ريال مدريد * بيتيس (1.00)، إيبار * برشلونة (9.45).

الألماني – الأسبوع 34

• السبت: بايرن ميونيخ * فرانكفورت، مونشن غلادباخ * دورتموند، بريمن * لايبزيغ، هيرتا برلين * ليفركوزن، ماينز * هوفنهايم، فولفسبورغ * أوغسبورغ، شالكه * شتوتغارت، فرايبورغ * نورنبرغ، دوسلدورف * هانوفر (4.30).

الفرنسي – الأسبوع 37

• السبت: سان جيرمان * ديجون، ليل * أنجيه، ليون * كان، سانت إيتيان * نيس، تولوز * مرسيليا، مونبيلييه * نانت، بوردو * ريمس، ستراسبورغ * رين، موناكو * أميان، غانغان * نيم (10.00).