رياضة

الواكد يعود للمجد في آخر المواسم!

| مأمون جبيلي

الخميس, 16-05-2019

في سؤال طرحته عليه «الوطن» قبيل سفره مع فريقه الحالي الجيش إلى العاصمة البحرينية المنامة للقاء فريق النجمة اللبناني في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي نقل سيد هدافي الدوري محمد الواكد تفكيره الجدي بالعودة من جديد إلى فريقه الأصلي المجد، وأضاف بالقول هذه أمنية عزيزة على قلبي قابلة للتنفيذ وبالتأكيد أتمنى من اللـه أن أعود إلى النادي الأم وألعب معه آخر أيامي في الملاعب وأنا لن أنسى ما حييت أيامي الحلوة والذكريات الطيبة التي عشتها معه، وحبي للمجد كان منذ صغري وله في قلبي مكانة خاصة ومساحات واسعة من الود والوفاء.
وأبدى الواكد حزنه الشديد لهبوط فريقه الدمشقي السابق واصفا الهبوط بالحرام والخبر الصادم مشيراً إلى حزن وانزعج من هبوطه بقدر ما فرح وطرب بصناعة إنجاز لقب بطولة الدوري مع الجيش ووصوله أيضاً وبكل استحقاق لصدارة هدافي الدوري برصيد 29 هدفا آملا في زيادته للغلة التهديفية في مباراة فريقه الأخيرة في إياب الدوري مع جاره فريق الشرطة مع الإشارة هنا إلى أن الواكد تغيب وبشكل اضطراري عن مباراة الجيش مع الساحل بداعي الحرمان، ومع ذلك أصر على السفر إلى طرطوس بسيارة خاصة برفقة أحد الأصدقاء وتابع المباراة من على مدرجات ملعب الصالة في طرطوس!
ورأى الواكد أخيراً أن فريق المجد يجب أن يعود سريعا إلى الدوري الممتاز فهذا مكانه الطبيعي ويجب على جميع المحبين للنادي وللعقلاء بداخله التدخل لإيجاد المخرج المناسب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتحقيق مطلب جماهير الفريق بالعودة، وأضاف الواكد لا أعرف حقا كيف وصلت الأمور بهذا الفريق العريق إلى هذا الواقع وتلك الواقعة التعيسة فأنا وكما يعلم الجميع خارج النادي وبعيداً عنه لكنه بالتأكيد مصاب أليم يحرق القلب ويتعبه، وبالنسبة لي شخصيا فإن عقدي سينتهي قريبا مع فريق الجيش ولم أحسم بعد وجهتي الاحترافية القادمة.

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