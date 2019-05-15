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يوسف: موظف براتب 30 ألفاً يمكنه الحصول على قرض 1.6 مليون ليرة

| عبد الهادي شباط

الخميس, 16-05-2019

أكد المدير العام للمصرف التجاري علي يوسف عدم دقة المعلومات المتعلقة بأن يكون راتب من يرغب بالقرض 90 ألفاً شهرياً، موضحاً بمثالين الأول من كان أجره الشهري نحو 30 ألف ليرة والآخر 45 ألف ليرة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف يوسف: في الحالة الأولى وهي من كان مرتبه 30 ألف ليرة يضاف إليها التعويض المعيشي الذي سيبنى عليه القرض هو 23500 ليرة وبالتالي يمكنه الحصول على قرض بقيمة 1.6 مليون ليرة لمدة عشر سنوات مع تقديم ضمانة عقارية، مشيراً إلى أنه في الحالة الثانية وهي من راتبه 40 ألفاً يمكن الحصول على قرض مليوني ليرة.

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