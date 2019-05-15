في الذكرى 71 لـ«النكبة».. فلسطين تقاضي أميركا دولياً.. وشعبها يغلي … دمشق تؤكد على حق العودة واستعادة الجولان بكل الوسائل المتاحة

جددت دمشق التأكيد على حق العودة للفلسطينيين في الذكرى 71 لنكبة فلسطين، وطالبت مجلس الأمن الدولي بإلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي وقف سياساته الاستيطانية غير القانونية وإجراءاته القمعية بحق أهلنا في الجولان المحتل، على حين تحركت فلسطين وأقامت دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد أميركا بسبب نقل الأخيرة سفارتها إلى القدس.

ويُطلق الفلسطينيون مصطلح «النكبة» على عملية تهجيرهم من أراضيهم، على أيدي العصابات الصهيونية المسلحة عام 1948، وإعلان قيام ما يسمى «دولة إسرائيل» المحتلة على أراضيهم في 15 أيار من العام ذاته.

ونشرت رئاسة الجمهورية على حسابها في «تلغرام» صورة يد تمسك بقوة مفتاحاً كبيراً كرمز لـ«مفتاح العودة»، وحملت الصورة عبارة للرئيس بشار الأسد قالها في عام 2018، أن «القضية الفلسطينية بالنسبة لنا اليوم هي كما كانت قبل عشرة أعوام وقبلها بعقود لم تتبدل».

وتزامناً مع ذكرى النكبة ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن نقلتها وكالة «سانا»، أمس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي «عمدت مؤخراً إلى الإعلان عن مسح للأراضي الزراعية الممتدة بين منطقة عين الريحان ونهر سعار في الجولان المحتل وقام مساحو الاحتلال بزيارة تلك الأراضي السورية المحتلة بتاريخ 5 أيار 2019 ولمدة أسبوع كامل بهدف تسجيلها وإصدار صك ملكية إسرائيلي.

وأوضحت، أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياستها الاستيطانية العدوانية يهدف إلى وضع اليد على أراضي أهلنا في الجولان السوري المحتل وتكريس احتلالها لتلك الأراضي وبالتالي إعطاء ذريعة قانونية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستثماره في إقرار قانون ضم الجولان السوري المحتل ووضعه تحت سيادة هذا الاحتلال الغاشم.

وشددت الوزارة على أن الجولان السوري المحتل هو جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وستعمل على إعادة كل ذرة من ترابه إلى الوطن بكافة الوسائل المتاحة باعتباره حقاً أبدياً لا يسقط بالتقادم.

وختمت الوزارة رسالتها بتجديد مطالبة سورية مجلس الأمن الدولي بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية غير القانونية وإجراءاتها القمعية بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل.

بموازاة ذلك سلم وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، مسجل محكمة العدل الدولية في لاهاي، لائحة دعوى قضائية أعدتها فلسطين ضد الولايات المتحدة لنقلها سفارتها إلى القدس.

ونوه المالكي إلى أن «تقديم لائحة الادعاء تأتي استمراراً لإجراءات التقاضي التي شرعت بها دولة فلسطين منذ أيلول 2018، عندما تقدمت بطلب تحريك الدعوى ضد الإدارة الأميركية، وهو ما استجابت له المحكمة بإصدارها أمراً لتحديد توقيت تقديم المرافعات الخطية، والسقف الزمني لتسليم هذه المرافعات».

وشدد الوزير الفلسطيني على أن التحرك هو «ممارسة لدولة فلسطين لحقها السيادي كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة».

وتجمع عشرات آلاف الفلسطينيين مساء أمس في مخيمات العودة الخمس المقامة شرق قطاع غزة، ورفع المشاركون في تلك المسيرات أسماء المدن الفلسطينية التي هجر منها الشعب الفلسطيني عام 1948، وشهادات «الطابو» والأعلام الفلسطينية ومفاتيح العودة التي ترمز للبيوت التي هُجّر منها الشعب الفلسطيني في النكبة على يد العصابات الصهيونية.

وفي الضفة المحتلة انطلقت في مدينة رام اللـه مسيرات مماثلة، نددت بالانحياز الأميركي الفاضح للاحتلال.