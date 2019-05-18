الأولى

خطة لإحداث مراكز جوالة للبطاقة الذكية … اهالي ريف دمشق يمكنهم الحصول على الغاز ببطاقاتهم من المدينة

| رامز محفوظ

الأحد, 19-05-2019

أكد مدير عمليات الغاز أحمد حسون أن المواطن الحاصل على بطاقة ذكية في دمشق يمكنه الحصول على أسطوانة الغاز من ريفها وكذلك الحال بالنسبة لأهالي الريف، موضحاً أن شركة المحروقات اعتبرت دمشق وريفها مناطق متداخلة.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف حسون أن هناك خطة لإحداث مراكز جوالة للبطاقة الذكية إلى جانب الثابتة في ريف دمشق من باب زيادة عدد مراكز توزيعها لتخفيف العبء عن المراكز الثابتة والازدحام الموجود حالياً.
وأشار حسون إلى أن هناك تسهيلات من شركة المحروقات للمواطن الذي لم يحصل على بطاقة ذكية في ريف دمشق ويرغب بالحصول على أسطوانة الغاز ذلك من خلال لجوئه إلى المختار أو رئيس البلدية مصطحباً معه البطاقة العائلية لتحديد تاريخ معين لحصوله على الأسطوانة وبعد 23 يوماً يحصل على الأسطوانة الثانية، لافتاً إلى أن هذا الإجراء مؤقت لحين حصول المواطن على البطاقة الذكية.

مقالات ذات صلة

الأحد, 19-05-2019

إعطاء مهلة شهرين لإزالة الأبنية غير الصالحة حتى لا ترمم بطريقة عشوائية … خميس: عودة أهالي عين الفيجة خلال 6 أشهر

الأحد, 19-05-2019

القوات الأميركية ستعيد انتشارها في مياه الخليج وعلى أراضي دوله … ظريف: الحرب لن تندلع وإيران لا تريدها

الأحد, 19-05-2019

سفارة العراق تعلن تأجيل وصول رحلات «العراقية» إلى دمشق

الأحد, 19-05-2019

أنباء عن تحضير «قسد» و«التحالف» لاعتداءات غرب دير الزور!

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock