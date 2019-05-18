خطة لإحداث مراكز جوالة للبطاقة الذكية … اهالي ريف دمشق يمكنهم الحصول على الغاز ببطاقاتهم من المدينة

أكد مدير عمليات الغاز أحمد حسون أن المواطن الحاصل على بطاقة ذكية في دمشق يمكنه الحصول على أسطوانة الغاز من ريفها وكذلك الحال بالنسبة لأهالي الريف، موضحاً أن شركة المحروقات اعتبرت دمشق وريفها مناطق متداخلة.

وفي تصريح لـ«الوطن» كشف حسون أن هناك خطة لإحداث مراكز جوالة للبطاقة الذكية إلى جانب الثابتة في ريف دمشق من باب زيادة عدد مراكز توزيعها لتخفيف العبء عن المراكز الثابتة والازدحام الموجود حالياً.

وأشار حسون إلى أن هناك تسهيلات من شركة المحروقات للمواطن الذي لم يحصل على بطاقة ذكية في ريف دمشق ويرغب بالحصول على أسطوانة الغاز ذلك من خلال لجوئه إلى المختار أو رئيس البلدية مصطحباً معه البطاقة العائلية لتحديد تاريخ معين لحصوله على الأسطوانة وبعد 23 يوماً يحصل على الأسطوانة الثانية، لافتاً إلى أن هذا الإجراء مؤقت لحين حصول المواطن على البطاقة الذكية.