المواد الغذائية المعالجة تسبب السمنة

أظهرت دراسة أجراها خبراء المعاهد الوطنية للرعاية الصحية في الولايات المتحدة أن تناول المواد الغذائية المعالجة يسبب السمنة ومشكلات صحية أخرى.

وبيّنت الدراسة التي أجريت على متطوعين متوسط أعمارهم 31 سنة ولفترة أسبوعين أن المشاركين الذين حصلوا على مواد غذائية معالجة حصلوا على 508 سعرات حرارية يومياً أكثر من الأشخاص الذين حصلوا على مواد غذائية طازجة ما تسبب بزيادة وزنهم كيلوغراماً واحداً خلال أول أسبوع من الدراسة إضافة إلى زيادة نسبة الدهون في أجسامهم.

وأوضحت الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا المواد الطازجة غير المعالجة خلال الفترة الزمنية نفسها حافظوا على جميع مؤشراتهم الحيوية.