طفل يفتح النار على أمه!

أقدم طفل، عمره 8 سنوات، على إطلاق النار على أمه من مسدس حقيقي، ظناً منه أن السلاح الناري لعبة ليس إلا.

وعثر الطفل على المسدس في سيارة عسكرية تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية، كان مالكها يقوم باستعراضها للجمهور خلال مباراة لكرة المضرب، في مدينة ميلنغتون، الواقعة في ولاية تينيسي الأمريكية.

وحمل الطفل المسدس وبدأ بممازحة أمه مصوباً فوهة المسدس ناحيتها، ظناً منه أن المسدس مجرد لعبة للتسلية ليس إلا، وحين ضغط على الزناد خرجت منه طلقة واستقرت في جسد أمه.

وأكدت مصادر محلية أن حالة الأم الصحية ما زالت حرجة، بينما ألقت الشرطة القبض على مالك السيارة، تشارلز مكفرلاند، ووجهت إليه تهما بـ«تعريض الآخرين لخطر سلاح مميت بشكل متهور»، وخاصة أن المسدس لم يكن مؤمن الزناد حينها.