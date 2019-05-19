ملك السعودية يدعو إلى عقد قمتين خليجية وعربية لبحث الهجمات على سفن النفط

دعا الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى عقد قمتين، خليجية وعربية «لمناقشة الهجمات الأخيرة على سفن النفط الخليجية».

وبحسب وكالة الأنباء السعودية فقد أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية أن العاهل السعودي وجه دعوة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة، نهاية شهر أيار الحالي.

وقال المصدر: إن الدعوة أتت بهدف «تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة» في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والهجوم بطائرات مسيرة يمنية على محطتي ضخ نفطيتين بالمملكة في منطقة ينبع.

وأكمل المصدر أن لهذه الأحداث تداعيات خطرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

وبدوره قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير أمس: إن السعودية ستفعل ما في وسعها لمنع قيام حرب في المنطقة، ولكنها مستعدة للرد «بكل قوة وحزم».

واتهم الجبير، في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الخارجية بالرياض، إيران بالسعي إلى زعزعة استقرار المنطقة، وحث المجتمع الدولي على «تحمل مسؤوليته واتخاذ موقف حازم من هذا النظام (الإيراني) بوقفه عند حده ومنعه من نشر الفوضى في العالم أجمع».

كما أكد الجبير أن المملكة تتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع على الصعيد الإقليمي والدولي، محملاً طهران مسؤولية التصعيد نتيجة التصرفات العدوانية للنظام الإيراني ووكلائه في المنطقة، حسب زعمه.

وأوضح أن المملكة تتمنى من طهران التحلي بالحكمة وأن تبتعد هي ووكلاؤها عن التهور والتصرفات الخرقاء وتجنيب المنطقة المخاطر، وألا تدفع المنطقة إلى ما لا تحمد عقباها.

وأضاف: «في هذا الإطار استجابت المملكة لنداء استغاثي من سفينة نفط إيرانية في عرض البحر الأحمر وطلب رسمي من الحكومة الإيرانية بهذا الخصوص، وقدمت على الفور المساعدات اللازمة للسفينة وأفراد طاقمها، ولا يزالون يتلقون الرعاية اللازمة التزاماً من المملكة بمسؤولياتها الدولية والإنسانية والبيئية، في الوقت الذي تعرضت فيه ناقلتا نفط سعوديتان في الخليج العربي إلى هجوم تخريبي، وكذلك تم استهداف محطة ضخ لخط الأنابيب الذي ينقل النفط السعودي من حقل في المنطقة الشرقية إلى ميناء التصدير على ساحل البحر الأحمر».