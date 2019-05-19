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ميهوب: تركيب «GPS» للسرافيس وليس للتكاسي

| راما محمد

الإثنين, 20-05-2019

نفى عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق باسل ميهوب ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن تركيب جهاز GPS لسيارات الأجرة بغية التأكد من التزام السائقين بتسعيرة العداد، كاشفاً أن الفكرة تم طرحها لتركيبها في السرافيس لمراقبة خطوط النقل.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار ميهوب إلى ورود شكاوى عديدة من المواطنين بعدم وصول بعض السرافيس إلى نهاية الخط أو رفض بعضها الآخر العمل على الخط، مشيراً إلى أن الفكرة جاءت لضبط عمل السرافيس إلى جانب تفعيل عمل مراقبي الخطوط.
ولفت ميهوب إلى أن تركيب هذا الجهاز يحتاج إلى دراسة وطرح عروض للأسعار إضافة إلى التعاون مع مديرية المعلوماتية.

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