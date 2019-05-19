ميهوب: تركيب «GPS» للسرافيس وليس للتكاسي

نفى عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق باسل ميهوب ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن تركيب جهاز GPS لسيارات الأجرة بغية التأكد من التزام السائقين بتسعيرة العداد، كاشفاً أن الفكرة تم طرحها لتركيبها في السرافيس لمراقبة خطوط النقل.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشار ميهوب إلى ورود شكاوى عديدة من المواطنين بعدم وصول بعض السرافيس إلى نهاية الخط أو رفض بعضها الآخر العمل على الخط، مشيراً إلى أن الفكرة جاءت لضبط عمل السرافيس إلى جانب تفعيل عمل مراقبي الخطوط.

ولفت ميهوب إلى أن تركيب هذا الجهاز يحتاج إلى دراسة وطرح عروض للأسعار إضافة إلى التعاون مع مديرية المعلوماتية.