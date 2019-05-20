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عودة 1163 مهجراً من الخارج

| الوطن

الثلاثاء, 21-05-2019

أكد مركز المصالحة الروسي في سورية أمس أنه وخلال الـ 24 ساعة الماضية عاد من الدول الأجنبية 1163 شخصاً إلى سورية، بينهم 417 شخصاً عادوا من لبنان و746 شخصاً من الأردن.
ولفت المركز في نشرته اليومية أمس أن مجموع العائدين منذ 18 تموز عام 2018 بلغ 228897 شخصاً من الدول الأجنبية بينهم 80012 شخصاً عادوا من لبنان و148885 شخصاً عادوا من الأردن.
كما أوضحت النشرة أمس أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية عاد 108 سوريين من النازحين في الداخل إلى منازلهم، وأوضحت النشرة أن مركز المصالحة قدم 1000 سلة غذائية في بلدة تل سكين القعادة بمحافظة حماة.

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