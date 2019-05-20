برجك اليوم – الاثنين 20 أيار 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان لا تسمح للشك أن يدخل نفسك، كن حسن النية بالآخرين ولكن تأكد من نياتهم، وتمسك بالعقل واسمع آراء من حولك ولا تغامر بإجابات غير محسوبة أو عفوية.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار توظف محادثات في أمور عملية وقد تناقش، مشروع سفر أو أصدقاء جدد يدخلون حياتك، «لأنك تفكر بآفاق جديدة وأفكار مبتكرة لترتب أمورك فأنت فخور بإنجازاتك».

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران المحيط يمنحك التشجيع والحماس والإطراء والمساعدات فهذه أيام للأفراح، فأنت في الشهر الأفضل للإشراق والسحر لتصبح محور اهتمام الآخرين ومصدر محبتهم.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز تأخير لمواعيد عملك أو لقاءات تظنها ضرورية، فلاحق الأشخاص حولك من دون عصبية، فأنت تحتاج إلى الكثير من الشجاعة والهدوء لتخطي هذا اليوم من دون خسائر شخصية.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب ابحث عن متعة القيام بالأمور الصعبة التي تدخل في دائرة اهتمامك، فحين يكون العمل كثيراً يجب أن نتمتع ونحن نقوم بعملنا وأن نعمل ونستمتع بما نحب.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول مباحثات مبشرة وقد تتمنى أن تدخل عملاً جديداً أو تحل مشكلات عالقة قد يكون محورها عائلياً، وأنت تلتقط الفرص وبسرعة وتفتح قلبك وعقلك لكل ما هو مختلف وحديث وحضاري.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول قد تتسع رقعة الخلاف بينك وبين أفراد عائلتك، والسبب انشغالك بعيداً عن عائلتك وقد تصطدم مع الشريك لأنك تضع قائمة من الطلبات، فلا تنفذ منها أي شيء.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني تدخل إلى دائرة اتصالات وتعارف وسفر وعلاقات عامة تسعدك وقد تفرح لوضع جيد حولك في المهنة، وخطوة جيدة تسعدك بعيداً عن العناد أو العصبية أو القلق.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول قد تستجد أمور طارئة تجعلك تصرف أكثر مما يلزم كالأعطال أو المرض أو السفر، فقد تفكر بسفر ولو كان خاطفاً أو تستقبل ضيوفاً من سفر، وهذا قد يضطرك لمصروف إضافي.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني اليوم أنت سعيد والسر إحساسك أنك تحت الأضواء وربما تفكر بمشاريع إيجابية، فأنت تحمل تفاؤلاً وفرحاً من الصباح، وقد تفكر بإنجاز أعمال جديدة والظروف حولك مساعدة.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أنت تعطي دروساً في الصبر فكن تلميذاً جيداً لدروسك فاسمع كثيراً وتكلم قليلاً ، فقد تكون غيوراً أكثر من اللازم أو عصبياً وكأنك غير راضٍ عن كل ما يحصل.