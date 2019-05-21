الصفحة الأخيرة

راكبة تعوق إقلاع طائرة حتى تستكمل ابنتها التسوق

| وكالات

الأربعاء, 22-05-2019

تأخرت رحلة متوجهة إلى الصين بعد أن حاولت امرأة إعاقة إقلاع الطائرة ومنعها من المغادرة بهدف انتظار ابنتها التي كانت تتبضع في السوق الحرة، حسب مزاعم أحد الركاب.
وكان مقرراً أن تغادر الطائرة التابعة لشركة «Spring Airlines» من بانكوك إلى شنغهاي لكنها توقفت لمدة نصف ساعة عندما حاولت إحدى الراكبات منع طاقم الطائرة من إغلاق الباب.
وقام مسافر آخر يدعي أنه كان على متن الرحلة ذاتها بتحميل لقطات للحادث، التي تظهر ركاباً محبطين يقفون ويتجادلون مع طاقم الطائرة على حين تجلس المرأة المعنية على الأرض خارج الطائرة.
وصرح متحدث باسم شركة الطيران لصحيفة «ديلي ميل» بأن الراكبة استقلت الطائرة ولكنها حاولت منع مدير المقصورة من إغلاق باب الطائرة.
ويُزعم أن ابنتها تأخرت لأنها كانت تتسوق، واتصلت بشرطة المطار، مطالبة بالانتظار لأنها خضعت لفحص مشترياتها.
وأقلعت الرحلة أخيراً تاركة المسافرتين في المطار برفقة الحقائب والمشتريات، وهبط 160 مسافراً، كانوا على متن الطائرة، في مطار شنغهاي بودونغ الدولي بتأخير أكثر من ساعة عن الموعد المحدد.
وأدانت شركة الطيران سلوك الركاب «غير المتحضِّر».

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 22-05-2019

سلوم حداد: الدراما التركية سيئة فنياً

الأربعاء, 22-05-2019

مارادونا يطالب بمقاطعة فيلمه

الأربعاء, 22-05-2019

غادة عبد الرازق متهمة بإهانة المرأة

الأربعاء, 22-05-2019

شابة تتزوج عريساً غير بشري

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock